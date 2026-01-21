Глава української держави Володимир Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор.

Володимир Зеленський зробив заяву про бронювання для енергетиків та комунальників

За його словами, Київ та область, Харків та область, Сумщина, Чернігів та область, Дніпровщина – регіони, де ситуація зараз найскладніша. Ремонтні бригади та ДСНС України, працівники енергетичних компаній, комунальних служб задіяні по максимуму.

"Станом на сьогоднішній ранок близько 4000 будинків у Києві досі без тепла, майже 60 % столиці – без електрики. За звітами міської влади, залучених сил достатньо, але потрібен час. Не погоджуюсь із цією оцінкою – потрібні додаткові заходи, додаткове залучення ресурсів", – наголосив президент.

Він підкреслив, що МВС доповіло по розгортанню й використанню пунктів підтримки та обігріву, по підготовці гарячого харчування для людей.

"Важливо, що підтримується робота базових станцій та мобільного зв’язку. Окремо говорили з урядовцями та Укренерго по тому, що необхідне для прискорення ремонтів мереж та підстанцій. Був звіт із Запоріжжя по термінах і деталях залучення та підготовки додаткових сил для збиття "шахедів".

Прем’єр-міністр і міністр оборони перевірять усю інформацію щодо бронювання працівників енергетичних компаній і комунальних підприємств, які задіяні в ліквідації наслідків російських ударів та надзвичайної ситуації, – для таких компаній уже є рішення щодо бронювання 100 % персоналу. Дефіцит ефективного реагування на місцях не повинен списуватися на нестачу кадрів – міста мають ресурс для залучення людей на роботу", – зазначив Зеленський.

Президент додав, що сьогодні очікує також окрему доповідь урядовців по програмах підтримки українців та підприємств в умовах надзвичайної ситуації – потрібні кроки, які реально допоможуть людям і дозволять стабілізувати ситуацію.

"Будуть також зустрічі та перемовини з партнерами, які можуть надати додаткову підтримку. Пріоритети для всіх очевидні: ракети для ППО, обладнання для енергетики, максимально оперативне виконання всіх робіт, які потрібні. Дякую всім, хто допомагає!" – зауважив глава держави.

