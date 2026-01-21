Глава украинского государства Владимир Зеленский провел специальный энергетический селектор.

Владимир Зеленский сделал заявление о бронировании для энергетиков и коммунальщиков

По его словам, Киев и область, Харьков и область, Сумщина, Чернигов и область, Днепровщина – регионы, где ситуация сейчас самая сложная. Ремонтные бригады и ГСЧС Украины, работники энергетических компаний, коммунальных служб задействованы по максимуму.

"На сегодняшнее утро около 4000 домов в Киеве до сих пор без тепла, почти 60% столицы – без электричества. По отчетам городских властей, привлеченных сил достаточно, но нужно время. Не соглашаюсь с этой оценкой – нужны дополнительные меры, дополнительное привлечение ресурсов", – подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что МВД доложило по развертыванию и использованию пунктов поддержки и обогрева, подготовке горячего питания для людей.

"Важно, что поддерживается работа базовых станций и мобильной связи. Отдельно говорили с чиновниками и Укрэнерго о том, что необходимо для ускорения ремонтов сетей и подстанций. Был отчет из Запорожья по срокам и деталям привлечения и подготовки дополнительных сил для сбивания "шахедов".

Премьер-министр и министр обороны проверят всю информацию о бронировании работников энергетических компаний и коммунальных предприятий, задействованных в ликвидации последствий российских ударов и чрезвычайной ситуации – для таких компаний уже есть решение о бронировании 100% персонала. Дефицит эффективного реагирования на местах не должен списываться на нехватку кадров – города имеют ресурс для привлечения людей на работу", – отметил Зеленский.

Президент добавил, что сегодня ожидает также отдельный доклад чиновников по программам поддержки украинцев и предприятий в условиях чрезвычайной ситуации – нужные шаги, которые реально помогут людям и позволят стабилизировать ситуацию.

"Будут также встречи и переговоры с партнерами, которые могут оказать дополнительную поддержку. Приоритеты для всех очевидны: ракеты для ПВО, оборудование для энергетики, максимально оперативное выполнение всех необходимых работ. Спасибо всем, кто помогает!" – заметил глава государства.

