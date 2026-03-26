«Володимир Зеленський володіє 1% акцій фармацевтичної компанії AstraZeneca»: що відомо

Російська пропаганда запустила чергову хвилю дезінформації, стверджуючи, що Володимир Зеленський нібито є власником 1% акцій фармацевтичного гіганта AstraZeneca. Першоджерелом цієї "сенсації" стало маловідоме видання Insider UK, на яке згодом почали масово посилатися російські медіа та мережі Telegram-каналів.

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Як з'ясувалося в ході перевірки, ресурс Insider UK є фейковим та був створений виключно для проведення цієї інформаційної атаки. Домен сайту зареєстрували лише у січні 2026 року, і на цей момент він уже не функціонує. Аналіз архівів свідчить, що це класичний "сайт-оболонка, який використовують для вкидання вигаданих матеріалів".

Фахівці з інформаційної безпеки зазначають, що ця операція є наочним прикладом кремлівської FIMI-кампанії. Вона базується на трьох етапах: створенні підставного "західного джерела", запуску вигідного РФ наративу та блискавичному тиражуванні через підконтрольні медіаресурси для створення ілюзії достовірності.

У реальності "жодних підтверджень тому, що Зеленський має частку в AstraZeneca, не існує". Подібні вкиди спрямовані на дискредитацію українського керівництва в очах міжнародної спільноти та внутрішньої аудиторії.





