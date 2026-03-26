«Владимир Зеленский владеет 1% акций фармацевтической компании AstraZeneca»: что известно

Российская пропаганда запустила очередную волну дезинформации, утверждая, что Владимир Зеленский якобы владеет 1% акций фармацевтического гиганта AstraZeneca. Первоисточником этой "сенсации" стало малоизвестное издание Insider UK, на которое впоследствии стали массово ссылаться российские медиа и сети Telegram-каналов.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Как выяснилось в ходе проверки, ресурс Insider UK является фейковым и создан исключительно для проведения этой информационной атаки. Домен сайта зарегистрировали только в январе 2026 года, и в настоящее время он уже не функционирует. Анализ архивов свидетельствует, что это классический сайт-оболочка, который используют для вброса вымышленных материалов.

Специалисты по информационной безопасности отмечают, что эта операция является наглядным примером кремлевской FIMI-кампании. Она базируется на трех этапах: создании подставного "западного источника", запуске выгодного РФ нарратива и молниеносном тиражировании через подконтрольные медиаресурсы для создания иллюзии достоверности.

В реальности "никаких подтверждений тому, что Зеленский имеет долю в AstraZeneca, не существует". Подобные вбросы направлены на дискредитацию украинского руководства в глазах международного сообщества и внутренней аудитории.

