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Володимир Зеленський планує зустрітися з Дональдом Трампом: яка важлива тема на кону

Таємна підготовка та захист від балістики: президент України анонсував важливі переговори у США

8 вересня 2026, 12:30
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Недилько Ксения

Українська сторона активно готується до стратегічного раунду перемовин із керівництвом Сполучених Штатів з метою посилення протиповітряної оборони. Під час відвертого спілкування з представниками медіа президент Володимир Зеленський повідомив, що розраховує особисто зустрітися з Дональдом Трампом наприкінці першого місяця осені. За його словами, головним оборонним пріоритетом цієї розмови стане захист українського неба.

Володимир Зеленський планує зустрітися з Дональдом Трампом: яка важлива тема на кону

Володимир Зеленський і Дональд Трамп

"Я розраховую на зустріч в 20-х числах з президентом Трампом, підняття цієї теми, — підкреслив глава держави, окреслюючи ключову тему майбутнього діалогу. — І дай бог, буде результат".

Зеленський уточнив, що йдеться про нагальну потребу Києва в отриманні ефективних засобів перехоплення, зокрема антибалістичних ракет, здатних нівелювати загрози з боку РФ.

Паралельно з посиленням військової допомоги, офіційний Київ веде складну дипломатичну гру, спрямовану на розширення переговорного процесу. Керівник країни зауважив, що архітектура майбутніх безпекових дискусій зазнає суттєвих трансформацій, оскільки Україна впевнено рухається до тристороннього формату переговорів.

Попри високий інтерес суспільства до дипломатичних зрушень, деталі нової концепції взаємодії наразі залишаються закритими для загалу.

"Ми домовилися з американською стороною: давайте все це підготуємо між собою, а потім вже прокомунікуємо", — резюмував Володимир Зеленський.

Президент додав, що будь-яка публічність у цих чутливих питаннях можлива лише після остаточного узгодження позицій між Києвом та Вашингтоном.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що може придумати Росія у разі, якщо Україна нейтралізує загрозу від реактивних дронів-камікадзе.



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