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Владимир Зеленский планирует встретиться с Дональдом Трампом: какая важная тема на кону

Тайная подготовка и защита от баллистики: президент Украины анонсировал важные переговоры в США

8 сентября 2026, 12:30
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Недилько Ксения

Украинская сторона активно готовится к стратегическому раунду переговоров с руководством Соединенных Штатов с целью усиления противовоздушной обороны. Во время откровенного общения с представителями медиа президент Владимир Зеленский сообщил, что рассчитывает лично встретиться с Дональдом Трампом в конце первого месяца осени. По его словам, главным оборонным приоритетом этого разговора станет защита украинского неба.

Владимир Зеленский планирует встретиться с Дональдом Трампом: какая важная тема на кону

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

"Я рассчитываю на встречу в 20-х числах с президентом Трампом, поднятие этой темы, – подчеркнул глава государства, очерчивая ключевую тему будущего диалога. – И дай бог, будет результат".

Зеленский уточнил, что речь идет о необходимости Киева в получении эффективных средств перехвата, в частности антибаллистических ракет, способных нивелировать угрозы со стороны РФ.

Параллельно с усилением военной помощи официальный Киев ведет сложную дипломатическую игру, направленную на расширение переговорного процесса. Руководитель страны отметил, что архитектура будущих дискуссий безопасности претерпевает существенные трансформации, поскольку Украина уверенно движется к трехстороннему формату переговоров.

Несмотря на высокий интерес общества к дипломатическим сдвигам, детали новой концепции взаимодействия остаются закрытыми для общественности.

"Мы договорились с американской стороной: давайте все это подготовим между собой, а потом уже прокомуницируем", — резюмировал Владимир Зеленский.

Президент добавил, что любая публичность в этих вопросах возможна только после окончательного согласования позиций между Киевом и Вашингтоном.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что может придумать Россия в случае, если Украина нейтрализует угрозу от реактивных дронов-камикадзе.



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