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Володимир Зеленський лаконічно відповів на запитання про послання Путіну після обстрілу

Без зайвих слів: що Президент України готовий переказати очільнику РФ після чергового ворожого удару

15 червня 2026, 12:08
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Недилько Ксения

Глава держави Володимир Зеленський заінтригував суспільство своєю реакцією на дії керівника Кремля. Під час спілкування з пресою журналістка поцікавилася у Президента, яке саме звернення чи слова він адресував би російському диктатору на тлі сьогоднішнього масованого удару по країні.

Володимир Зеленський лаконічно відповів на запитання про послання Путіну після обстрілу

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

"А ми ще скажемо", — максимально стримано та лаконічно зреагував український лідер.

Володимир Зеленський свідомо утримався від детальних роз'яснень цієї фрази, не ставши розкривати жодних додаткових подробиць щодо можливих кроків чи майбутніх заяв України, що зафіксували на відео журналісти видання "Новини Live".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Міністерство оборони Росії опублікувало власну версію масованого ракетного удару по Україні в ніч на 15 червня, який зачепив Київ, Харків і низку інших регіонів. У заяві російське відомство традиційно поєднало військові твердження з пропагандистськими звинуваченнями на адресу України та Заходу.

У Міноборони РФ заявили, що атака по Україні 15 червня була нібито "відповіддю на терористичні акти київського режиму". За словами російського відомства, удари завдавалися по об’єктах оборонно-промислового комплексу, військових аеродромах та центрах комплектування. Також у Міноборони РФ стверджують, що "всі призначені цілі були уражені".

"Збройними силами Російської Федерації у відповідь на терористичні акти київського режиму завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності повітряного, наземного і морського базування, ударними безпілотними літальними апаратами по об'єктах оборонно-промислового комплексу в містах Київ, Харків і Дніпропетровськ, а також військовим аеродромам і територіям", — йдеться в заяві.



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