Владимир Зеленский лаконично ответил на вопрос о послании Путину после обстрела

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Недилько Ксения
Глава государства Владимир Зеленский заинтриговал общество своей реакцией на действия руководителя Кремля. Во время общения с прессой журналистка поинтересовалась у Президента, какое именно обращение или слова он адресовал бы российскому диктатору на фоне массированного сегодняшнего удара по стране.
Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский сознательно воздержался от детальных разъяснений этой фразы, не став раскрывать никаких дополнительных подробностей о возможных шагах или будущих заявлениях Украины, зафиксированных на видео журналистами издания "Новости Live".
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Министерство обороны России опубликовало собственную версию массированного ракетного удара по Украине в ночь на 15 июня, который задел Киев, Харьков и ряд других регионов. В заявлении российское ведомство традиционно объединило военные утверждения с пропагандистскими обвинениями в адрес Украины и Запада.
В Минобороны РФ заявили, что атака по Украине 15 июня была якобы "ответом на террористические акты киевского режима". По словам российского ведомства, удары наносились по объектам оборонно-промышленного комплекса, военным аэродромам и центрам комплектования. Также в Минобороны РФ утверждают, что "все назначенные цели были поражены".
"Вооруженными силами Российской Федерации в ответ на террористические акты киевского режима нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного комплекса в городах Киев, Харьков и Днепропетровск, а также военным аэродромам и территориям", — говорится в заявлении.