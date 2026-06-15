Владимир Зеленский лаконично ответил на вопрос о послании Путину после обстрела

Глава государства Владимир Зеленский заинтриговал общество своей реакцией на действия руководителя Кремля. Во время общения с прессой журналистка поинтересовалась у Президента, какое именно обращение или слова он адресовал бы российскому диктатору на фоне массированного сегодняшнего удара по стране.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

"А мы еще скажем", — максимально сдержанно и лаконично отреагировал украинский лидер.

Владимир Зеленский сознательно воздержался от детальных разъяснений этой фразы, не став раскрывать никаких дополнительных подробностей о возможных шагах или будущих заявлениях Украины, зафиксированных на видео журналистами издания "Новости Live".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Министерство обороны России опубликовало собственную версию массированного ракетного удара по Украине в ночь на 15 июня, который задел Киев, Харьков и ряд других регионов. В заявлении российское ведомство традиционно объединило военные утверждения с пропагандистскими обвинениями в адрес Украины и Запада.

В Минобороны РФ заявили, что атака по Украине 15 июня была якобы "ответом на террористические акты киевского режима". По словам российского ведомства, удары наносились по объектам оборонно-промышленного комплекса, военным аэродромам и центрам комплектования. Также в Минобороны РФ утверждают, что "все назначенные цели были поражены".

"Вооруженными силами Российской Федерации в ответ на террористические акты киевского режима нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного комплекса в городах Киев, Харьков и Днепропетровск, а также военным аэродромам и территориям", — говорится в заявлении.