«Войну нужно завершать»: Зеленский провел совещание перед новым раундом трехсторонних встреч
commentss НОВОСТИ Все новости

«Войну нужно завершать»: Зеленский провел совещание перед новым раундом трехсторонних встреч

Мир и гарантии безопасности: Президент Украины анонсировал встречи с американской стороной уже на этой неделе

2 февраля 2026, 18:37
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с украинской переговорной командой в преддверии нового раунда трехсторонних встреч, запланированных на среду и четверг на этой неделе. Глава государства определил приоритеты и задачи делегации.

Состав делегации и формат встреч

В состав переговорной группы вошли Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Сергей Кислица, Андрей Гнатов и Александр Бевз. Также в переговорах примет участие Давид Арахамия. "Согласил команде рамки разговора и конкретные задачи", — отметил Президент.

Кроме трехстороннего формата украинская делегация проведет двусторонние встречи с представителями США. По словам Главы государства, стороны должны предметно работать над документами по восстановлению и экономическому развитию.

Курс на длительный мир

Президент отметил готовность Украины к решительным действиям для прекращения войны: "Украина готова к реальным шагам. Мы считаем, что реально достичь достойного и продолжительного мира".

Особое внимание уделено аспекту безопасности. "Мы считаем, что двусторонний документ по гарантиям безопасности с Соединенными Штатами готов", — подчеркнул Президент, добавив, что Украина рассчитывает на дальнейшую решительность американской стороны в обеспечении условий для диалога.

Деэскалация и доверие

Глава государства также отметил положительное влияние на уменьшение интенсивности боевых действий на переговорный процесс. "Меры по деэскалации, которые фактически заработали в ночь на прошлую пятницу, помогают достичь доверия людей к процессу переговоров и возможному результату. Войну нужно завершать", — подытожил Президент.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что политические ориентиры Москвы остаются неизменными с июня 2024 года. Комментируя высказывания Госсекретаря США Марко Рубио о якобы решенном вопросе гарантий для Украины, российский министр выразил скепсис: "Если цель состоит в том, чтобы сохранить режим на какой-то части территории бывшей Украины и продолжать делать этот режим плацдармом для создания угроз Российской Федерации, то, наверное, Вы сами поймете, что вы сами поймете".



