Війна повертається до РФ: Зеленський підтвердив удар по важливому об'єкту за сотні км від кордону
Війна повертається до РФ: Зеленський підтвердив удар по важливому об'єкту за сотні км від кордону

Україна продовжує реалізацію стратегії «далекобійних санкцій». Під ударом опинився черговий об'єкт нафтової інфраструктури РФ у Краснодарському краї

30 травня 2026, 16:05
Кравцев Сергей

Україна завдала нового удару по російській нафтовій інфраструктурі в глибокому тилу країни-агресора. Президент Володимир Зеленський підтвердив ураження важливого об'єкта в Краснодарському краї РФ та назвав операцію частиною системної кампанії зі зниження можливостей російської військової економіки.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами глави держави, ціль розташовувалася приблизно за 500 кілометрів від українського кордону. Йдеться про об'єкт нафтової галузі в районі Армавіра, який, за оцінками української сторони, має значення для функціонування економічної системи Росії в умовах війни.

Зеленський наголосив, що Україна продовжує послідовно переносити наслідки війни на територію держави, яка розпочала агресію. Він підкреслив, що Росія мала можливість припинити бойові дії значно раніше, однак свідомо обрала шлях ескалації та затягування конфлікту.

Президент окремо подякував співробітникам Служби безпеки України, які брали участь у проведенні операції. За його словами, подібні удари є частиною комплексної стратегії тиску на Кремль, яка включає як міжнародні санкції, так і практичні дії проти об'єктів, що забезпечують функціонування російського військово-промислового комплексу.

В Офісі президента наголошують, що кожен успішний удар по енергетичній та нафтогазовій інфраструктурі Росії послаблює її здатність фінансувати війну проти України. Водночас Київ демонструє зростаючі можливості далекобійного ураження цілей у глибині території РФ.

На тлі активізації українських атак по стратегічних об'єктах Росії експерти відзначають, що Кремлю доводиться витрачати дедалі більше ресурсів на захист власної критичної інфраструктури, що створює додатковий тиск на російську економіку.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/19285
