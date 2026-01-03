Відразу п’ять областей отримають нових керівників: Зеленський поділився анонсом

Президент України Володимир Зеленський анонсував рішення про призначення нових очільників Вінницької, Дніпропетровської, Полтавської, Тернопільської та Чернівецької областей. Про це український лідер заявив у соцмережах.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Продовжуємо кадрові зміни і зараз проводимо консультації щодо нових керівників обласних адміністрацій у пʼяти регіонах: Вінницька область, Дніпровщина, Полтавщина, Тернопільщина, Чернівецька область. Коло кандидатур визначене. Завтра будуть ухвалені рішення, і розраховую, що Кабінет міністрів України найближчим часом погодить призначення. Наступного тижня нові керівники областей мають почати працювати", – зазначив президент.

