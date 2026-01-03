logo

Главная Новости Политика президент Сразу пять областей получат новых руководителей: Зеленский поделился анонсом
НОВОСТИ

Сразу пять областей получат новых руководителей: Зеленский поделился анонсом

Новые руководители должны начать работу уже на следующей неделе

3 января 2026, 16:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал решение о назначении новых руководителей Винницкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской и Черновицкой областей. Об этом украинский лидер заявил в соцсетях.

Сразу пять областей получат новых руководителей: Зеленский поделился анонсом

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Продолжаем кадровые изменения и сейчас проводим консультации по новым руководителям областных администраций в пяти регионах: Винницкая область, Днепровщина, Полтавщина, Тернопольщина, Черновицкая область. Круг кандидатур определен. Завтра будут приняты решения, и рассчитываю, что Кабинет министров Украины в ближайшее время согласуют назначение." На следующей неделе новые руководители.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Украины дал поручение оперативно направить на рассмотрение Верховной Рады предложения по обновлению Государственного бюро расследований. Об этом говорится в заявлении Владимира Зеленского в Telegram.

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский предложил правительству назначить Дениса Шмыгаля первым вице-премьер-министром и министром энергетики Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Telegram президента Украины.                                                        

Ранее "Комментарии" писали – Владимир Зеленский принял важное решение по смене руководства Офиса президента, предложив Кириллу Буданову, начальнику ГУР Министерства обороны, возглавить этот орган. Как изменится работа разведки? Почему Зеленский остановил свой выбор именно на Будане? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




