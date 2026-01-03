Сразу пять областей получат новых руководителей: Зеленский поделился анонсом

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал решение о назначении новых руководителей Винницкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской и Черновицкой областей. Об этом украинский лидер заявил в соцсетях.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Продолжаем кадровые изменения и сейчас проводим консультации по новым руководителям областных администраций в пяти регионах: Винницкая область, Днепровщина, Полтавщина, Тернопольщина, Черновицкая область. Круг кандидатур определен. Завтра будут приняты решения, и рассчитываю, что Кабинет министров Украины в ближайшее время согласуют назначение." На следующей неделе новые руководители.

