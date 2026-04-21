Відповідь на амбіції ворога: Зеленський затвердив план нових операцій ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання, присвячене аналізу стратегічних намірів країни-агресора та плануванню подальших кроків Сил оборони. За словами глави держави, українське командування володіє повною інформацією про чергові спроби РФ змінити хід війни.

Володимир Зеленський, Олександр Сирський і Андрій Гнатов. Фото з відкритих джерел

Зеленський наголосив, що політичне керівництво Росії знову підвищує ставки, зокрема через недостатню жорсткість міжнародних обмежень.

"На жаль, зменшення санкційного та політичного тиску від наших партнерів на агресора позначилося частковим зростанням російських військових амбіцій", — констатував Президент.

Попри це, Україна готує рішучу відсіч. Глава держави офіційно дав старт реалізації нових стратегічних задумів на полі бою.

"Сьогодні затвердив перелік наших наступних операцій. Наші далекобійні санкції, нарощування застосування дронів на передовій та активні дії наших підрозділів забезпечать необхідні відповіді окупанту", — заявив Зеленський.

Під час доповіді Головнокомандувача та начальника Генштабу було визначено перелік критичних потреб армії, які потребують негайного фінансування та постачання. Президент запевнив, що Україна чітко розуміє пріоритети ворога та готова ефективно їм протидіяти, покладаючись на результативність найбільш підготовлених підрозділів ЗСУ.

