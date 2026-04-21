logo

BTC/USD

75779

ETH/USD

2307.96

USD/UAH

44.12

EUR/UAH

51.91

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Ответ на амбиции врага: Зеленский утвердил план новых операций ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Ответ на амбиции врага: Зеленский утвердил план новых операций ВСУ

Дроны и "дальнобойные санкции": как Украина будет противодействовать обновленным военным планам России

21 апреля 2026, 17:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание, посвященное анализу стратегических намерений страны-агрессора и планированию дальнейших шагов сил обороны. По словам главы государства, украинское командование владеет полной информацией об очередных попытках РФ изменить ход войны.

Владимир Зеленский, Александр Сырский и Андрей Гнатов. Фото из открытых источников

Зеленский подчеркнул, что политическое руководство России снова повышает ставки, в частности из-за недостаточной жесткости международных ограничений.

"К сожалению, уменьшение санкционного и политического давления от наших партнеров на агрессора отразилось частичным ростом российских военных амбиций", — констатировал Президент.

Несмотря на это, Украина готовит решительный отпор. Глава государства официально дал старт реализации новых стратегических планов на поле боя.

"Сегодня утвердил список наших последующих операций. Наши дальнобойные санкции, наращивание применения дронов на передовой и активные действия наших подразделений обеспечат необходимые ответы оккупанту", — заявил Зеленский.

В ходе доклада Главнокомандующего и начальника Генштаба был определен перечень критических потребностей армии, нуждающихся в немедленном финансировании и снабжении. Президент заверил, что Украина ясно понимает приоритеты врага и готова эффективно им противодействовать, полагаясь на результативность наиболее подготовленных подразделений ВСУ.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российский диктатор Владимир Путин заявил, что Кремль якобы понимает, чем закончится война России против Украины. Однако глава Кремля не намерен публично раскрывать свои планы по завершению военного конфликта.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости