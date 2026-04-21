Ответ на амбиции врага: Зеленский утвердил план новых операций ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание, посвященное анализу стратегических намерений страны-агрессора и планированию дальнейших шагов сил обороны. По словам главы государства, украинское командование владеет полной информацией об очередных попытках РФ изменить ход войны.

Владимир Зеленский, Александр Сырский и Андрей Гнатов. Фото из открытых источников

Зеленский подчеркнул, что политическое руководство России снова повышает ставки, в частности из-за недостаточной жесткости международных ограничений.

"К сожалению, уменьшение санкционного и политического давления от наших партнеров на агрессора отразилось частичным ростом российских военных амбиций", — констатировал Президент.

Несмотря на это, Украина готовит решительный отпор. Глава государства официально дал старт реализации новых стратегических планов на поле боя.

"Сегодня утвердил список наших последующих операций. Наши дальнобойные санкции, наращивание применения дронов на передовой и активные действия наших подразделений обеспечат необходимые ответы оккупанту", — заявил Зеленский.

В ходе доклада Главнокомандующего и начальника Генштаба был определен перечень критических потребностей армии, нуждающихся в немедленном финансировании и снабжении. Президент заверил, что Украина ясно понимает приоритеты врага и готова эффективно им противодействовать, полагаясь на результативность наиболее подготовленных подразделений ВСУ.

