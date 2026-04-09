"Вы не сможете защититься": Зеленский сделал резкое предупреждение для США

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стремительное развитие военных технологий, в том числе беспилотников, кардинально меняет правила безопасности в мире. По его словам, в будущем ни одна страна, в том числе США, не сможет самостоятельно защититься от новых угроз.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский в эфире телеканала NewsNation обратился к американцам и предупредил, что современные войны быстро меняются из-за развития дронов.
По словам Зеленского, в такой ситуации ни одно государство не сможет полностью защититься своими силами. По его мнению, только сотрудничество с другими странами, в том числе и с Украиной, может создать условия для противодействия.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский объяснил, что не так с позицией США по отношению к Путину. По его словам, администрация Трампа до сих пор доверяет российскому диктатору.
Также "Комментарии" писали, что вице-президент США Вэнс сделал циничное заявление о территориальных уступках для окончания войны в Украине.