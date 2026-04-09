"Вы не сможете защититься": Зеленский сделал резкое предупреждение для США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стремительное развитие военных технологий, в том числе беспилотников, кардинально меняет правила безопасности в мире. По его словам, в будущем ни одна страна, в том числе США, не сможет самостоятельно защититься от новых угроз.

Владимир Зеленский в эфире телеканала NewsNation обратился к американцам и предупредил, что современные войны быстро меняются из-за развития дронов.

"Мы союзники. Я хочу, чтобы американцы поняли, что мы – ваши союзники в Европе. В мире больше нет расстояний, когда дроны атакуют за тысячи км. Не сотни, это тысячи. Поверьте мне, через 1-3 года дроны будут атаковать на 10-20 тысяч км. С реактивными двигателями они станут очень дешевыми. Вы увидите рои таких дронов", — сказал президент.

По словам Зеленского, в такой ситуации ни одно государство не сможет полностью защититься своими силами. По его мнению, только сотрудничество с другими странами, в том числе и с Украиной, может создать условия для противодействия.

"Вы не сможете уничтожить все угрозы или защититься самостоятельно. Нужно помогать друг другу и ставить агрессора на место. Именно поэтому Украина нужна американцам, а нам нужны США", — предупредил Зеленский американцев.

