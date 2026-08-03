Великі кадрові ротації: Зеленський готує нову посаду для Умєрова (ОНОВЛЕНО)

У вищих політичних колах України обговорюють масштабні кадрові перестановки, які планує реалізувати Президент Володимир Зеленський. За даними поінформованих джерел "Української правди", чинного секретаря РНБО Рустема Умєрова планують перевести на посаду очільника Служби зовнішньої розвідки (СЗР).

Рустем Умєров. Фото з відкритих джерел

Цю інформацію також верифікували у парламенті.

"Так, мої джерела теж підтверджують, що Рустема Умєрова призначать керівником СЗР", — зазначив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, подібні кадрові сценарії розглядалися керівництвом держави й раніше, ще до того, як ексміністр оборони очолив Раду нацбезпеки.

"До речі, це далеко не вперше така ідея виникає, — підкреслив нардеп, — був високий шанс, що і замість РНБО його б туди саме призначили. Але тоді обрали РНБО".

Наразі Умєров, перебуваючи в Раді безпеки, є активним учасником тристоронніх переговорних процесів між Україною, США та РФ. Нагадаємо, що з 4 лютого обов'язки очільника зовнішньої розвідки тимчасово виконує Олег Луговський.

Звільнене Умєровим крісло в РНБО глава держави запропонував зайняти Ігорю Клименку, який до недавніх змін у Кабміні тривалий час очолював Міністерство внутрішніх справ. Цікаво, що раніше у владних кабінетах кандидатуру Клименка серйозно розглядали на посаду міністра оборони.

Водночас питання із призначенням нового посла України в Сполучених Штатах наразі поставлене на паузу.

"По послу США, я так розумію, то в результаті всіх комбінацій — поки вирішили залишити ситуацію як є", — резюмував Ярослав Железняк.

Парламентар додав, що офіційний Київ обрав вичікувальну позицію, щоб "поспостерігати яка буде реакція партнерів на подальші події".

Оновлено: Зеленський призначив Умерова керівником СЗР, а Клименко — секретарем РНБО.

До цього президент своїми указами звільнив Луговського з посади голови СЗР, а Умерова – секретаря РНБО.





Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народна депутатка України Мар’яна Безугла опублікувала в своєму телеграм-каналі інформацію щодо родини Рустема Умєрова.

