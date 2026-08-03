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Большие кадровые ротации: Зеленский готовит новую должность для Умерова (ОБНОВЛЕНО)

Владимир Зеленский готовит новые назначения в СНБО и Службе внешней разведки

3 августа 2026, 14:36
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Недилько Ксения

В высших политических кругах Украины обсуждается масштабная кадровая перестановка, которую планирует реализовать Президент Владимир Зеленский. По данным информированных источников "Украинской правды", действующего секретаря СНБО Рустема Умерова планируют перевести на должность главы Службы внешней разведки (СВР).

Большие кадровые ротации: Зеленский готовит новую должность для Умерова (ОБНОВЛЕНО)

Рустем Умеров. Фото из открытых источников

Эту информацию также верифицировали в парламенте.

"Да, мои источники тоже подтверждают, что Рустема Умерова назначат руководителем СВР", — отметил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, подобные кадровые сценарии рассматривались руководством государства и раньше, еще до того, как эксминистр обороны возглавил Совет нацбезопасности.

"Кстати, это далеко не впервые такая идея возникает, — подчеркнул нардеп, — был высокий шанс, что и вместо СНБО его бы туда назначили. Но тогда избрали СНБО".

В настоящее время Умеров, находясь в Совбезе, является активным участником трехсторонних переговорных процессов между Украиной, США и РФ. Напомним, что с 4 февраля обязанности главы внешней разведки временно исполняет Олег Луговский.

Освободившееся Умеровым кресло в СНБО глава государства предложил занять Игорю Клименко, который до недавних изменений в Кабмине долгое время возглавлял Министерство внутренних дел. Интересно, что ранее в кабинетах власти кандидатуру Клименко серьезно рассматривали на должность министра обороны.

В то же время вопрос с назначением нового посла Украины в Соединенных Штатах поставлен на паузу.

"По послу США, я так понимаю, то в результате всех комбинаций – пока решили оставить ситуацию как есть", – резюмировал Ярослав Железняк.

Парламентарий добавил, что официальный Киев избрал выжидательную позицию, чтобы "понаблюдать, какая будет реакция партнеров на дальнейшие события".

Обновлено: Зеленский назначил Умерова руководителем СВР, а Клименко — секретарем СНБО.
До этого президент своими указами уволил Луговского с поста главы СВР, а Умерова — секретаря СНБО.

Большие кадровые ротации: Зеленский готовит новую должность для Умерова (ОБНОВЛЕНО) - фото 2
Большие кадровые ротации: Зеленский готовит новую должность для Умерова (ОБНОВЛЕНО) - фото 2
Большие кадровые ротации: Зеленский готовит новую должность для Умерова (ОБНОВЛЕНО) - фото 2
Большие кадровые ротации: Зеленский готовит новую должность для Умерова (ОБНОВЛЕНО) - фото 2


Напомним, портал "Комментарии" писал, что народный депутат Украины Марьяна Безуглая опубликовала в своем телеграмм-канале информацию о семье Рустема Умерова.



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