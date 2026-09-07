«В його оточенні багато дебілів — я називав прізвища»: відверте зізнання Дмитра Гордона

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Недилько Ксения
Відомий український журналіст та медіаменеджер Дмитро Гордон в інтерв'ю Марічці Довбенко розкрив сенсаційні подробиці своїх залаштункових стосунків із Президентом Володимиром Зеленським. За його словами, після приходу нинішньої команди до влади йому неодноразово пропонували топові державні посади, проте він свідомо обрав шлях незалежного критика, аніж чиновника в системі. Гордон запевнив, що жодного разу не пошкодував про свій вибір.
Володимир Зеленький і Дмитро Гордон
Проте на кріслі очільника Мінкульту пропозиції від Банкової не закінчилися. Наступним кроком журналісту намагалися довірити керівництво стратегічним прифронтовим та тиловим регіоном, що згодом призвело до певного охолодження у стосунках із керівництвом країни.
Журналіст чітко окреслив три головні розбіжності у поглядах із Володимиром Зеленським, про які він заявляв лідеру країни особисто, без жодних купюр чи дипломатичних евфемізмів. Першим наріжним каменем стала тотальна корупція, а другим — професійна некомпетентність багатьох людей із президентської команди.
Третім пунктом, який викликав категоричне несприйняття з боку журналіста, виявився один із найгучніших законодавчих трендів першої половини каденції Зеленського.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Дмитро Кулеба розповів, що допоможе українцям вистояти у найважчу зиму.