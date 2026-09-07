«В його оточенні багато дебілів — я називав прізвища»: відверте зізнання Дмитра Гордона

Відомий український журналіст та медіаменеджер Дмитро Гордон в інтерв'ю Марічці Довбенко розкрив сенсаційні подробиці своїх залаштункових стосунків із Президентом Володимиром Зеленським. За його словами, після приходу нинішньої команди до влади йому неодноразово пропонували топові державні посади, проте він свідомо обрав шлях незалежного критика, аніж чиновника в системі. Гордон запевнив, що жодного разу не пошкодував про свій вибір.

Володимир Зеленький і Дмитро Гордон

"Він запропонував мені обійняти посаду міністра культури України, — пригадав медійник моменти особистих переговорів із Главою держави. — Я відмовився. Відчуваю, що поступив дуже правильно. Ну, тому що не треба людині творчій, яка хоче бути над всім, йти до влади і становитися таким, як усі".

Проте на кріслі очільника Мінкульту пропозиції від Банкової не закінчилися. Наступним кроком журналісту намагалися довірити керівництво стратегічним прифронтовим та тиловим регіоном, що згодом призвело до певного охолодження у стосунках із керівництвом країни.

"Я відмовився. І це трошки створило напруження, — відверто зізнався Дмитро Гордон. — Потім мені пропонували посаду керівника Київської обласної адміністрації. Я теж відмовився. Потім багато ще чого було, але я вільно критикував президента за те, що на мій погляд мені не подобалося".

Журналіст чітко окреслив три головні розбіжності у поглядах із Володимиром Зеленським, про які він заявляв лідеру країни особисто, без жодних купюр чи дипломатичних евфемізмів. Першим наріжним каменем стала тотальна корупція, а другим — професійна некомпетентність багатьох людей із президентської команди.

"Перша – це велика корупція в Україні. Я про це казав відкрито йому, в очі прямо. І неодноразово, — наголосив Гордон, переходячи до кадрових питань. — Я казав, що в його оточенні багато дебілів і називав прізвища. І це теж правда. І ми зараз бачимо, що дебілів було ще більше, ніж я казав. В очі казав Володимиру Олександровичу. Він це сприймав, до речі".

Третім пунктом, який викликав категоричне несприйняття з боку журналіста, виявився один із найгучніших законодавчих трендів першої половини каденції Зеленського.

"І третє – мені не подобався закон про олігархів, як він називався, про деолігархізацію", — резюмував Дмитро Гордон.

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