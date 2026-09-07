«В его окружении много дебилов — я называл фамилии»: откровенное признание Дмитрия Гордона

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Недилько Ксения
Известный украинский журналист и медиаменеджер Дмитрий Гордон в интервью Маричке Довбенко раскрыл сенсационные подробности своих закулисных отношений с Президентом Владимиром Зеленским. По его словам, после прихода нынешней команды к власти ему не раз предлагали топовые государственные должности, однако он сознательно избрал путь независимого критика, чем чиновника в системе. Гордон заверил, что ни разу не пожалел о своем выборе.
Владимир Зеленский и Дмитрий Гордон
Однако на кресле главы Минкульта предложения от Банковой не закончились. Следующим шагом журналисту пытались доверить руководство стратегическим прифронтовым и тыловым регионом, что впоследствии привело к охлаждению в отношениях с руководством страны.
Журналист четко обозначил три главных разногласия во взглядах с Владимиром Зеленским, о которых он заявлял лидеру страны лично, без купюр или дипломатических эвфемизмов. Первым краеугольным камнем стала тотальная коррупция, а вторым – профессиональная некомпетентность многих людей из президентской команды.
Третьим пунктом, вызвавшим категорическое непринятие со стороны журналиста, оказался один из самых громких законодательных трендов первой половины каденции Зеленского.
Напомним , портал "Комментарии" писал , что Дмитрий Кулеба рассказал, что поможет украинцам выстоять в самую тяжелую зиму.