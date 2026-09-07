«В его окружении много дебилов — я называл фамилии»: откровенное признание Дмитрия Гордона

Известный украинский журналист и медиаменеджер Дмитрий Гордон в интервью Маричке Довбенко раскрыл сенсационные подробности своих закулисных отношений с Президентом Владимиром Зеленским. По его словам, после прихода нынешней команды к власти ему не раз предлагали топовые государственные должности, однако он сознательно избрал путь независимого критика, чем чиновника в системе. Гордон заверил, что ни разу не пожалел о своем выборе.

Владимир Зеленский и Дмитрий Гордон

"Он предложил мне занять должность министра культуры Украины, — вспомнил медийщик моменты личных переговоров с Главой государства. – Я отказался. Чувствую, что поступил очень правильно. Ну, потому что не нужно человеку творческому, который хочет быть над всем, идти к власти и становиться таким, как все".

Однако на кресле главы Минкульта предложения от Банковой не закончились. Следующим шагом журналисту пытались доверить руководство стратегическим прифронтовым и тыловым регионом, что впоследствии привело к охлаждению в отношениях с руководством страны.

"Я отказался. И это немного создало напряжение, – откровенно признался Дмитрий Гордон. — Потом мне предлагали должность руководителя Киевской областной администрации. Я тоже отказался. Потом многое еще было, но я свободно критиковал президента за то, что на мой взгляд мне не нравилось".

Журналист четко обозначил три главных разногласия во взглядах с Владимиром Зеленским, о которых он заявлял лидеру страны лично, без купюр или дипломатических эвфемизмов. Первым краеугольным камнем стала тотальная коррупция, а вторым – профессиональная некомпетентность многих людей из президентской команды.

"Первая – это большая коррупция в Украине. Я об этом говорил открыто ему, прямо в глаза. И неоднократно, – подчеркнул Гордон, переходя к кадровым вопросам. – Я говорил, что в его окружении много дебилов и называл фамилии. И это тоже верно. И мы сейчас видим, что дебилов было еще больше, чем я говорил. В глаза говорил Владимиру Александровичу. Он это воспринимал, кстати".

Третьим пунктом, вызвавшим категорическое непринятие со стороны журналиста, оказался один из самых громких законодательных трендов первой половины каденции Зеленского.

"И третье – мне не нравился закон об олигархах, как он назывался, о деолигархизации", — резюмировал Дмитрий Гордон.

Напомним , портал "Комментарии" писал , что Дмитрий Кулеба рассказал, что поможет украинцам выстоять в самую тяжелую зиму.