В українців змінилася довіра до Зеленського: що показали результати опитування КМІС

Рівень довіри українців до президента Володимира Зеленського залишається стабільно високим, хоча у січні 2026 року зафіксовано незначне зниження показників. Про це свідчать результати всеукраїнського опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного 23–29 січня.

Згідно з дослідженням КМІС, 61% громадян довіряють Зеленському, тоді як 33% українців висловлюють недовіру. Баланс довіри-недовіри становить +28%, що майже не відрізняється від результатів попереднього місяця. У середині січня Зеленському довіряли 62% респондентів, тобто різниця становить лише один відсотковий пункт.

Серед тих, хто довіряє президентові, 25% заявили про повну довіру, ще 36% говорять, що "скоріше довіряють". Серед 33% респондентів, які не довіряють Зеленському, 17% висловили повну недовіру, а 16% вказали, що скоріше не довіряють.

Соціологи зазначають, що з липня 2025 року рівень довіри до президента коливається в межах 58–62%, залишаючись відносно стабільним. Найнижчий показник довіри з початку повномасштабного вторгнення РФ для Зеленського був зафіксований у грудні 2024 року — 52%, а найвищий у травні 2022 року, коли довіра сягала 90%.

"Зеленський зберігає високу довіру населення і, відповідно, є легітимним головою держави. Зокрема, мало хто з наших респондентів вважав, що в Україні замало демократії і при цьому говорив про відсутність виборів. Тобто наразі немає суспільного запиту на проведення національних виборів якомога швидше. Вочевидь, пріоритетом лишається завершення війни на прийнятних для України умовах", — підсумував результати виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

