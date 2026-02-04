logo

У украинцев изменилось доверие к Зеленскому: что показали результаты опроса КМИС
У украинцев изменилось доверие к Зеленскому: что показали результаты опроса КМИС

Опрос КМИС показал, что 61% украинцев доверяют Владимиру Зеленскому.

4 февраля 2026, 10:00
Автор:
avatar

Slava Kot

Уровень доверия украинцев к президенту Владимиру Зеленскому остается стабильно высоким, хотя в январе 2026 года зафиксировано незначительное снижение показателей. Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного 23-29 января.

У украинцев изменилось доверие к Зеленскому: что показали результаты опроса КМИС

Каков уровень доверия украинцев к Зеленскому. Фото из открытых источников

Согласно исследованию КМИС, 61% граждан доверяют Зеленскому, в то время как 33% украинцев выражают недоверие. Баланс доверия-недоверия составляет +28%, что почти не отличается от результатов предыдущего месяца. В середине января Зеленскому доверяли 62% респондентов, то есть разница составляет всего один процентный пункт.

Среди доверяющих президенту 25% заявили о полном доверии, еще 36% говорят, что "скорее доверяют". Среди 33% респондентов, не доверяющих Зеленскому, 17% выразили полное недоверие, а 16% указали, что скорее не доверяют.

У украинцев изменилось доверие к Зеленскому: что показали результаты опроса КМИС - фото 2

Доверие к Зеленскому. Опрос КМИС

Социологи отмечают, что с июля 2025 года уровень доверия к президенту колеблется в пределах 58–62%, оставаясь относительно стабильным. Самый низкий показатель доверия с начала полномасштабного вторжения РФ для Зеленского был зафиксирован в декабре 2024 года – 52%, а самый высокий в мае 2022 года, когда доверие достигало 90%.

"Зеленский сохраняет высокое доверие населения и, соответственно, является легитимным главой государства. В частности, немногие из наших респондентов считали, что в Украине мало демократии и при этом говорили об отсутствии выборов. То есть пока нет общественного запроса на проведение национальных выборов как можно скорее. Очевидно, приоритетом остается завершение войны на приемлемых для Украины условиях", — подытожил результаты исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал о шансе закончить войну.

Также "Комментарии" писали, что только один президент Украины не упоминается в скандальных файлах Эпштейна.



Источник: https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1584&page=1
