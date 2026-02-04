У украинцев изменилось доверие к Зеленскому: что показали результаты опроса КМИС

Рубрики
Уровень доверия украинцев к президенту Владимиру Зеленскому остается стабильно высоким, хотя в январе 2026 года зафиксировано незначительное снижение показателей. Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного 23-29 января.
Согласно исследованию КМИС, 61% граждан доверяют Зеленскому, в то время как 33% украинцев выражают недоверие. Баланс доверия-недоверия составляет +28%, что почти не отличается от результатов предыдущего месяца. В середине января Зеленскому доверяли 62% респондентов, то есть разница составляет всего один процентный пункт.
Среди доверяющих президенту 25% заявили о полном доверии, еще 36% говорят, что "скорее доверяют". Среди 33% респондентов, не доверяющих Зеленскому, 17% выразили полное недоверие, а 16% указали, что скорее не доверяют.
Социологи отмечают, что с июля 2025 года уровень доверия к президенту колеблется в пределах 58–62%, оставаясь относительно стабильным. Самый низкий показатель доверия с начала полномасштабного вторжения РФ для Зеленского был зафиксирован в декабре 2024 года – 52%, а самый высокий в мае 2022 года, когда доверие достигало 90%.
