Україні загрожує дефіцит палива: про що терміново домовляється Зеленський
Україні загрожує дефіцит палива: про що терміново домовляється Зеленський

Зеленський попереджає про ризик дефіциту палива до 90% та шукає порятунку на Близькому Сході

28 березня 2026, 14:45
Кравцев Сергей

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна веде переговори з країнами Близького Сходу щодо обміну: експертна допомога у сфері безпеки – на постачання дизельного палива. Про це він повідомив в інтерв'ю телемарафону Єдині новини, передає ВВС Україна.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами глави держави, ситуація із паливом може стати критичною. Україна ризикує зіткнутися з дефіцитом до 90% дизеля – ресурсу, який життєво необхідний для аграрного сектору та вантажних перевезень.

У рамках близькосхідного турне Зеленський відвідав Об'єднані Арабські Емірати, де провів переговори з президентом Мухаммадом бін Заїд Аль Нагаяном. Також він зустрівся з українськими фахівцями, задіяними у проектах із захисту від атак безпілотників. На день раніше, 27 березня, український лідер побував у Саудівській Аравії.

"Україна надає партнерам точну експертизу для захисту інфраструктури та людей. Натомість ми вирішуємо питання постачання дизельного палива", — наголосив Зеленський.

Проблеми із забезпеченням паливом загострилися після зупинки постачання зі Словаччини та Угорщини. Експорт було припинено у лютому через перебої в роботі нафтопроводу Дружба.

Тепер Київ робить ставку на Близький Схід як альтернативне джерело. Влада розглядає енергетичну безпеку як один із ключових факторів стійкості країни на тлі війни та економічного тиску.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у сучасних автомобілях спортивний режим традиційно асоціюється з підвищеними обертами двигуна та зростанням витрат палива. Проте фахівці стверджують: у певних ситуаціях його короткочасне використання може, навпаки, допомогти заощадити.




