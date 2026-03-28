Украине грозит дефицит топлива: о чем срочно договаривается Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ведёт переговоры со странами Ближнего Востока об обмене: экспертная помощь в сфере безопасности – на поставки дизельного топлива. Об этом он сообщил в интервью телемарафону "Единые новости", передаёт BBC Украина.

По словам главы государства, ситуация с топливом может стать критической. Украина рискует столкнуться с дефицитом до 90% дизеля – ресурса, который жизненно необходим для аграрного сектора и грузовых перевозок.

В рамках ближневосточного турне Зеленский посетил Объединённые Арабские Эмираты, где провёл переговоры с президентом Мухаммадом бин Заид Аль Нагаяном. Также он встретился с украинскими специалистами, задействованными в проектах по защите от атак беспилотников. Днём ранее, 27 марта, украинский лидер побывал в Саудовской Аравии.

"Украина предоставляет партнёрам точную экспертизу для защиты инфраструктуры и людей. Взамен мы решаем вопрос поставок дизельного топлива", — подчеркнул Зеленский.

Проблемы с обеспечением топливом обострились после остановки поставок из Словакии и Венгрии. Экспорт был прекращён в феврале из-за перебоев в работе нефтепровода Дружба.

Теперь Киев делает ставку на Ближний Восток как на альтернативный источник. Власти рассматривают энергетическую безопасность как один из ключевых факторов устойчивости страны на фоне войны и экономического давления.

