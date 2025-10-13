Українці дали оцінку п'ятьом президентам країни за десятибальною шкалою

Українці продовжують високо оцінювати діяльність Володимира Зеленського. Незважаючи на деяке зниження, його рейтинг залишається найвищим. Як повідомляє портал "Коментарі", про це свідчить моніторинг "Українське суспільство" хвиля 2025 року Інституту соціології НАН України.

Офіс президента. Фото: з відкритих джерел

Чинний президент отримав найвищу середню оцінку діяльності серед усіх президентів України – 6,2 бали за десятибальною шкалою.

2023 року його діяльність оцінювали навіть вище — у 7,8 бала, що стало рекордом за весь період спостережень.

Для порівняння, найвищі оцінки діяльності попередніх президентів досягали 5,6 бала у Віктора Ющенка (2005 рік), 5,1 бала у Віктора Януковича (2010 рік) та 4,7 бала у Петра Порошенка (2014 рік).

Соціологічний моніторинг "Українське суспільство" проводиться з 1994 року. У списку немає президента України у 1991-1994 роках Леоніда Кравчука.

Оцінки діяльності президентів традиційно змінювалися під впливом політичних та військових подій. Так, рейтинг Зеленського різко зріс після початку повномасштабної війни 2022 року, а зараз дещо знизився, зберігаючи при цьому високий рівень підтримки.

Найнижчі оцінки мали місце у періоди політичної турбулентності – наприклад, у 2005 році для Леоніда Кучми (2,7 бала) або у 2016 році для Петра Порошенка (3,0 бала).

Польовий етап останнього дослідження тривав з 9 вересня до 8 жовтня 2025 року. Статистична похибка вибірки обсягом 1835 респондентів при довірчій ймовірності 95% та дизайн ефект 1,1 не перевищує 2,4%.

