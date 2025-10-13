Украинцы дали оценку пяти президентам страны по десятибалльной шкале

Украинцы продолжают высоко оценивать деятельность Владимира Зеленского. Несмотря на некоторое снижение, его рейтинг остается самым высоким. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствует мониторинг "Украинское общество" волна 2025 года Института социологии НАН Украины.

Действующий президент получил самую высокую среднюю оценку деятельности среди всех президентов Украины — 6,2 балла по десятибалльной шкале.

В 2023 году его деятельность оценивали даже выше — в 7,8 балла, что стало рекордом за весь период наблюдений.

Для сравнения, самые высокие оценки деятельности предыдущих президентов достигали 5,6 балла у Виктора Ющенко (2005 год), 5,1 балла у Виктора Януковича (2010 год) и 4,7 балла у Петра Порошенко (2014 год).

Социологический мониторинг "Украинское общество" проводится с 1994 года. В списке отсутствует президент Украины в 1991-1994 годах Леонид Кравчук.

Оценки деятельности президентов традиционно менялись под влиянием политических и военных событий. Так, рейтинг Зеленского резко вырос после начала полномасштабной войны в 2022 году, а сейчас несколько снизился, сохраняя при этом высокий уровень поддержки.

Самые низкие оценки имели место в периоды политической турбулентности — например, в 2005 году для Леонида Кучмы (2,7 балла) или в 2016 году для Петра Порошенко (3,0 балла).

Полевой этап последнего исследования длился с 9 сентября по 8 октября 2025 года. Статистическая погрешность выборки объемом 1835 респондентов при доверительной вероятности 95% и дизайн эффекте 1,1 не превышает 2,4%.

