Україна готова втрутитися в кризу Ормузу: Зеленський зробив гучну заяву
Україна готова втрутитися в кризу Ормузу: Зеленський зробив гучну заяву

Київ пропонує світу свій «чорноморський сценарій» для розблокування ключової нафтової артерії

30 березня 2026, 13:00
Кравцев Сергей

Президент Володимир Зеленський заявив про готовність України долучитися до зусиль із розблокування Ормузької протоки – одного з ключових маршрутів світових енергопостачань. За його словами, Київ уже обговорював це питання під час нещодавнього візиту до країн Близького Сходу.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Глава держави наголосив, що ситуація довкола Ормузу є критичною для глобальної економіки через ризики енергетичної кризи. Саме тому, за його словами, міжнародні партнери зацікавлені в українському досвіді забезпечення безпечного судноплавства.

"Це болюче питання для всього світу. Партнери знають, що можуть розраховувати на нашу експертизу", — зазначив Зеленський, підкресливши, що Україна вже ділилася практичними напрацюваннями щодо функціонування морських коридорів.

Йдеться передусім про досвід розблокування торговельних маршрутів у Чорному морі, який, за словами президента, був ефективно реалізований Збройними силами України. Цей кейс нині розглядається як потенційна модель для інших кризових регіонів.

Водночас Зеленський уточнив, що ключову роль у процесі розв’язання ситуації навколо Ормузької протоки відіграють Сполучені Штати. Україна ж готова приєднатися до цих зусиль у разі відповідного запиту.

"Ми завжди готові допомагати партнерам", — наголосив президент, фактично відкривши можливість для розширення української ролі у глобальних безпекових процесах.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Володимир Зеленський здійснив візит до країн Перської затоки, де підписав низку угод у сфері оборони та безпеки, роблячи ставку на унікальний військовий досвід України. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За даними видання, Київ прагне переконати багаті держави регіону, включаючи Об'єднані Арабські Емірати та Саудівську Аравію, у наявності спільного ворога та вигоди співпраці. Раніше ці країни зберігали нейтралітет, обмежуючись посередництвом та гуманітарними ініціативами.




