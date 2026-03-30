Украина готова вмешаться в кризис Ормуза: Зеленский сделал громкое заявление

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности Украины присоединиться к усилиям по разблокированию Ормузского пролива – одного из ключевых маршрутов мировых энергоснабжений. По его словам, Киев уже обсуждал этот вопрос во время недавнего визита в страны Ближнего Востока.

Глава государства подчеркнул, что ситуация вокруг Ормуза критическая для глобальной экономики из-за рисков энергетического кризиса. Именно поэтому, по его словам, международные партнеры заинтересованы в украинском опыте обеспечения безопасного судоходства.

"Это болезненный вопрос для всего мира. Партнеры знают, что могут рассчитывать на нашу экспертизу", — отметил Зеленский, подчеркнув, что Украина уже делилась практическими наработками по функционированию морских коридоров.

Речь идет, прежде всего, об опыте разблокирования торговых маршрутов в Черном море, который, по словам президента, был эффективно реализован Вооруженными силами Украины. Этот кейс сейчас рассматривается как потенциальная модель других кризисных регионов.

В то же время Зеленский уточнил, что ключевую роль в процессе разрешения ситуации вокруг Ормузского пролива играют Соединенные Штаты. Украина готова присоединиться к этим усилиям в случае соответствующего запроса.

"Мы всегда готовы помогать партнерам", — подчеркнул президент, фактически открыв возможность для расширения украинской роли в глобальных процессах безопасности.

Владимир Зеленский совершил визит в страны Персидского залива, где подписал ряд соглашений в сфере обороны и безопасности, делая ставку на уникальный военный опыт Украины. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, Киев стремится убедить богатые государства региона, включая Соединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, в наличии общего врага и выгоды сотрудничества. Ранее эти страны сохраняли нейтралитет, ограничиваясь посредничеством и гуманитарными инициативами.



