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У Раді розповіли, чому Федоров став більше непотрібний Зеленському

Під час війни ключове Міністерство оборони використовується як піар-інструмент Офісу президента

16 липня 2026, 11:21
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Кравцев Сергей

Призначення Михайла Федорова міністром оборони на початку цього року було намаганням Офісу президента пом’якшити удар від розкриття схеми масштабної корупції з боку найближчих друзів президента. Фактично Федоров своєю репутацією рятував репутацію президента від Міндіч-гейту і він не міг цього не розуміти. Декілька місяців потому криза більш-менш стихла, і, вочевидь, потреба в послугах Федорова відпала. Про це розповів нардеп Микола Княжицький.

У Раді розповіли, чому Федоров став більше непотрібний Зеленському

Михайло Федоров. Фото: з відкритих джерел

"Не буду коментувати, наскільки Михайло Федоров був ефективним міністром, але констатую очевидний факт: під час війни ключове Міністерство оборони використовується як піар-інструмент Офісу президента. Коли вже четвертий міністр оборони, так само як раніше головнокомандувач Валерій Залужний, звільняється без жодних пояснень причин, це або якась глибока стратегія, або банальний непрофесіоналізм", – зазначив нардеп.

Він наголошує, Україна перебуває в глибокій управлінській кризі. Усі бачать, що Михайло Федоров чи Юлія Свириденко звільняються дуже легко і без будь-яких пояснень, тоді як, наприклад, Андрія Єрмака звільняли важко і лише після обшуків НАБУ. Міністри призначаються і звільняються без жодної державної стратегії, залежно від настрою в окремих кабінетах на Банковій. І саме це є найбільшою проблемою для всього суспільства. Адже безвідповідальність неминуче призводить до відірваності від реалій. Під час війни це несе очевидні ризики не лише для влади, а й для всієї країни.

"Влада поводиться так, наче на календарі досі весна 2019 року, але як мінімум із лютого 2022 року у нас зовсім інша країна. Ми ніколи не зможемо домогтися поваги до своєї держави від інших, якщо самі не поважаємо свою країну, її закони та її людей", – зазначив Микола Княжицький.

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