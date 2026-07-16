В Раде рассказали, почему Федоров стал больше не нужен Зеленскому

Назначение Михаила Федорова министром обороны в начале этого года явилось попыткой Офиса президента смягчить удар от раскрытия схемы масштабной коррупции со стороны ближайших друзей президента. Фактически Федоров своей репутацией спас репутацию президента от Миндич-гейта и он не мог этого не понимать. Несколько месяцев спустя кризис более-менее утих, и, очевидно, потребность в услугах Федорова отпала. Об этом рассказал нардеп Николай Княжицкий.

Михаил Федоров. Фото: из открытых источников

"Не буду комментировать, насколько Михаил Федоров был эффективным министром, но констатирую очевидный факт: во время войны ключевое Министерство обороны используется как пиар-инструмент Офиса президента. Когда уже четвертый министр обороны, равно как ранее главнокомандующий Валерий Залужный, увольняется без объяснений причин, это либо какая-то глубокая стратегия, либо банальный непрофессионализм", – отметил нардеп.

Он отмечает, что Украина находится в глубоком управленческом кризисе. Все видят, что Михаил Федоров или Юлия Свириденко увольняются очень легко и без каких-либо объяснений, тогда как, например, Андрея Ермака увольняли тяжело и только после обысков НАБУ. Министры назначаются и увольняются без государственной стратегии, в зависимости от настроения в отдельных кабинетах на Банковой. И именно это является самой большой проблемой для всего общества. Ведь безответственность безизбежно приводит к оторванности от реалий. Во время войны это несет очевидные риски не только для власти, но и всей страны.

"Власть ведет себя так, будто на календаре до сих пор весна 2019 года, но как минимум с февраля 2022 года у нас совсем другая страна. Мы никогда не сможем добиться уважения к своему государству от других, если сами не уважаем свою страну, ее законы и его людей", – отметил Николай Княжицкий.

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