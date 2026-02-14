logo_ukra

«У нього не так багато часу»: Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції пожартував про вік Путіна
«У нього не так багато часу»: Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції пожартував про вік Путіна

14 лютого 2026, 02:47
Під час Мюнхенської конференції з безпеки Президент України Володимир Зеленський у розмові з журналістами Politico відзначив різницю між своїм становищем та міжнародною ізоляцією російського диктатора. Глава держави підкреслив свою відкритість до світу та свободу дій, протиставивши це стану очільника Кремля.

Зеленський зауважив, що перебуває у значно вигіднішій позиції, оскільки не боїться контактів з людьми та прагне змін у майбутньому.

"Думаю, Путін теж у складному становищі, тому що... Я можу говорити з вами, тиснути руки... Я не боюся. Я хочу бути вільним, і я хочу змін після політики... І я тут, бачите? Тож я вільна людина, і я молодший за Путіна", — сказав Володимир Зеленський.

Ці слова викликали сміх у залі, проте президент серйозно додав, що вік та час відіграють ключову роль у поточному протистоянні.

"Ні-ні, повірте мені: це важливо. У нього не так багато часу... Дасть Бог, не так багато часу", — наголосив Президент України.

Таким чином Зеленський натякнув на те, що історична перспектива та енергія лідерства на боці України, тоді як російський диктатор обмежений як політично, так і фізично.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю Politico прокоментував заклики американської сторони до нових поступок заради миру. Глава держави наголосив, що Україна та міжнародна спільнота вже пішли на критичні компроміси, основним із яких є безкарність російського керівництва.

Відповідаючи на сигнали з боку президента США Дональда Трампа про те, що "зараз час для компромісів", Зеленський зауважив:

"Ми пішли на безліч компромісів. Путін і його друзі не в тюрмі. Це найбільший компроміс, на який світ уже пішов", — заявив Президент України.



