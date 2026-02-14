В ходе Мюнхенской конференции по безопасности Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с журналистами Politico отметил разницу между своим положением и международной изоляцией российского диктатора. Глава государства подчеркнул свою открытость к миру и свободу действий, противопоставив это состоянию главы Кремля.

«У него не так много времени»: Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции пошутил о возрасте Путина

Зеленский отметил, что находится в более выгодной позиции, поскольку не боится контактов с людьми и стремится к изменениям в будущем.

"Думаю, Путин тоже в сложном положении, потому что… Я могу говорить с вами, жать руки… Я не боюсь. Я хочу быть свободным, и я хочу перемен после политики... И я здесь, видите? Так что я свободный человек, и я моложе Путина", — сказал Владимир Зеленский.

Эти слова вызвали смех в зале, однако президент серьезно добавил, что возраст и время играют ключевую роль в текущем противостоянии.

"Нет нет, поверьте мне: это важно. У него не так много времени... Даст Бог, не так много времени", — подчеркнул Президент Украины.

Таким образом, Зеленский намекнул на то, что историческая перспектива и энергия лидерства на стороне Украины, тогда как российский диктатор ограничен как политически, так и физически.

