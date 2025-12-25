У Кремлі бачили різдвяний виступ президента України Володимира Зеленського. Про це повідомив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков і заявив, що глава української держави "схожий на малоадекватну людину".

У Кремлі прокоментували різдвяне привітання президента Зеленського

"Різдвяний виступ Зеленського некультурний та озлоблений. Заяви Зеленського ставлять під питання, чи він здатний приймати адекватні рішення щодо політико-дипломатичного врегулювання", – заявив головний посіпака Путіна.

Водночас Пєсков повідомив, що Путін уже привітав американського президента з Різдвом, яке у Росії не визнають 25 січня.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що президент Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом. У відеозверненні він розповів про мрію, яка сьогодні "у всіх нас одна".

Глава держави нагадав, що українці давно вірили, що в ніч на Різдво відкриваються небеса.

"І якщо розповісти їм свою мрію, вона точно збудеться. Сьогодні мрія у всіх нас одна. І бажання ми загадуємо одне на всіх. "Щоб він сконав", – скаже кожен про себе, але коли звертаємося до Бога, звичайно, ми просимо ширше. Просимо про мир для України. І молимося за це. І на це заслуговуємо", — сказав Зеленський.

Президент також висловив побажання всіх українців: щоб кожна сім'я жила у злагоді, "щоб кожна українська дитина зраділа подарунку, усміхнулася, зберегла таку важливу дитячу віру в добро та диво".