В Кремле видели рождественское выступление президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщи пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и заявил, что глава украинского государства "похож на малоадекватного человека".

В Кремле прокомментировали рождественское поздравление президента Зеленского

"Рождественское выступление Зеленского некультурно и озлобленно. Заявления Зеленского ставят под вопрос, способен ли он принимать адекватные решения по политико-дипломатическому урегулированию", – заявил главный приспешник Путина.

В тоже время Песков сообщил, что Путин уже поздравил американского президента с Рождеством, которое в России не признают 25 января.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством. В видеообращении он рассказал о мечте, которая сегодня "у всех нас одна".

Глава государства напомнил, что украинцы издавна верили, что в ночь на Рождество открываются небеса.

"И если рассказать им свою мечту, она точно сбудется. Сегодня мечта у всех нас одна. И желания мы загадываем одно на всех. "Чтобы он скончался", – скажет каждый про себя, но когда обращаемся к Богу, конечно, мы просим шире. Просим о мире для Украины. Мы боремся за это. И молимся об этом. И этого заслуживаем", — сказал Зеленский.

Президент также выразил пожелание всех украинцев: чтобы каждая семья жила в согласии, "чтобы каждый украинский ребенок обрадовался подарку, улыбнулся, сохранил такую важную детскую веру в добро и чудо".