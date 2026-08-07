Тривожний сигнал для Зеленського: президент втрачає монополію

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Кречмаровская Наталия
Соціологічне опитування показало, що президент України Володимир Зеленський втрачає рейтинг. Якби вибори відбулися найближчим часом, то він би поступився і колишньому головкому Валерію Залужному, і ексміністру оборони Михайлу Федорову, і керівнику ОП Кирилу Буданову.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Політолог Володимир Цибулько зазначив, що Зеленський вперше зіткнувся не просто зі спадом рейтингу, а з новою політичною реальністю.
За його словами, Зеленський поступово втрачає монополію на тему війни. Сьогодні, пояснив Цибулько, суспільство бачить декілька центрів довіри. Залужний — символ військової компетентності. Буданов — символ успішних спеціальних операцій. Федоров символ успішних технологічних проривів.
За його словами, Банковій доводиться спростовувати, пояснювати, шукати відповіді замість формування порядку денного. Це, на переконання експерта, є ознакою переходу від політичного наступу до політичної оборони, тобто ознакою втрати політичної ініціативи.
Експерт зазначив, що політична проблема Зеленського сьогодні полягає не лише у цифрах соціології, вона полягає у втраті політичної ініціативи. За його словами, у суспільства з'являються альтернативні центри політичного тяжіння (Залужний, Буданов, Федоров). Це, підсумував експерт, означає, що Банкова більше не володіє монополією на безпековий порядок денний, ні на образ майбутнього.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами журналіста Гордона, Зеленський та Трамп погодили стратегію щодо РФ.