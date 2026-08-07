logo_ukra

BTC/USD

64926

ETH/USD

1917.05

USD/UAH

44.76

EUR/UAH

51.61

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика президент Тривожний сигнал для Зеленського: президент втрачає монополію
commentss НОВИНИ Всі новини

Тривожний сигнал для Зеленського: президент втрачає монополію

Політолог Цибулько розповів, що насправді показали соціологічні рейтинги

7 серпня 2026, 20:32
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Соціологічне опитування показало, що президент України Володимир Зеленський втрачає рейтинг. Якби вибори відбулися найближчим часом, то він би поступився і колишньому головкому Валерію Залужному, і ексміністру оборони Михайлу Федорову, і керівнику ОП Кирилу Буданову. 

Тривожний сигнал для Зеленського: президент втрачає монополію

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Політолог Володимир Цибулько зазначив, що Зеленський вперше  зіткнувся не просто зі спадом рейтингу, а з новою політичною реальністю.

“Реальністю, в якій вже недостатньо контролювати інформаційний порядок денний і проводити чергові кадрові перестановки. Нове соціологічне опитування показує значно більше, ніж цифри. Воно показує, що суспільство почало шукати альтернативу”, — пояснив експерт.

За його словами, Зеленський поступово втрачає монополію на тему війни. Сьогодні, пояснив Цибулько, суспільство бачить декілька центрів довіри. Залужний — символ військової компетентності. Буданов — символ успішних спеціальних операцій. Федоров символ успішних технологічних проривів. 

“Це означає, що інформаційна монополія Банковоъ поступово слабшає. У Зеленського немає програмного, скажімо так, плану успіху для України”, — зазначив політолог. 

За його словами, Банковій доводиться спростовувати, пояснювати, шукати відповіді замість формування порядку денного. Це, на переконання експерта, є ознакою переходу від політичного наступу до політичної оборони, тобто ознакою втрати політичної ініціативи. 

“Найнебезпечнішим для чинної влади може бути не окремий сильний суперник, а поява кілька альтернативних центрів легітимності. Коли різні політики починають асоціювати з різними компетенціями військовою, технологічною чи дипломатичною, виборець отримує вибір, який раніше практично якого раніше практично не мав”, — зауважив політолог.

Експерт зазначив, що політична проблема Зеленського сьогодні полягає не лише у цифрах соціології, вона полягає у втраті політичної ініціативи. За його словами, у суспільства з'являються альтернативні центри політичного тяжіння (Залужний, Буданов, Федоров). Це, підсумував експерт, означає, що Банкова більше не володіє монополією на безпековий порядок денний, ні на образ майбутнього.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами журналіста Гордона, Зеленський та Трамп погодили стратегію щодо РФ.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=w63X6TATehE
Теги:

Новини

Всі новини