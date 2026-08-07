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Тревожный сигнал для Зеленского: президент теряет монополию

Политолог Цыбулько рассказал, что действительно показали социологические рейтинги

7 августа 2026, 20:32
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Кречмаровская Наталия

Социологический опрос показал, что президент Украины Владимир Зеленский теряет рейтинг. Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то он уступил бы и бывшему главкому Валерию Залужному, и эксминистру обороны Михаилу Федорову, и руководителю ОП Кириллу Буданову.

Тревожный сигнал для Зеленского: президент теряет монополию

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Политолог Владимир Цыбулько отметил, что Зеленский впервые столкнулся не просто со спадом рейтинга, а с новой политической реальностью.

"Реальностью, в которой уже недостаточно контролировать информационную повестку дня и проводить очередные кадровые перестановки. Новый социологический опрос показывает гораздо больше, чем цифры. Он показывает, что общество начало искать альтернативу", — пояснил эксперт.

По его словам, Зеленский постепенно теряет монополию по теме войны. Сегодня, объяснил Цыбулько, общество видит несколько центров доверия. Залужный – символ военной компетентности. Буданов – символ успешных специальных операций. Федоров символ успешных технологических прорывов.

"Это значит, что информационная монополия Банковой постепенно слабеет. У Зеленского нет программного, скажем так, плана успеха для Украины", — отметил политолог.

По его словам, Банковой приходится опровергать, объяснять, искать ответы вместо формирования повестки дня. Это, по мнению эксперта, является признаком перехода от политического наступления к политической обороне, то есть признаком потери политической инициативы.

"Самым опасным для действующей власти может быть не отдельный сильный соперник, а появление нескольких альтернативных центров легитимности. Когда разные политики начинают ассоциировать с разными компетенциями военной, технологической или дипломатической, избиратель получает выбор, ранее практически которого ранее практически не имел", — отметил политолог.

Эксперт отметил, что политическая проблема Зеленского сегодня состоит не только в цифрах социологии, она заключается в утрате политической инициативы. По его словам, у общества появляются альтернативные центры политического тяготения (Залужный, Буданов, Федоров). Это, подытожил эксперт, означает, что Банковая больше не владеет монополией на безопасность повестки дня, ни на образ будущего.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам журналиста Гордона, Зеленский и Трамп согласовали стратегию по РФ.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=w63X6TATehE
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