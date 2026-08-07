Тревожный сигнал для Зеленского: президент теряет монополию

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Кречмаровская Наталия
Социологический опрос показал, что президент Украины Владимир Зеленский теряет рейтинг. Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то он уступил бы и бывшему главкому Валерию Залужному, и эксминистру обороны Михаилу Федорову, и руководителю ОП Кириллу Буданову.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Политолог Владимир Цыбулько отметил, что Зеленский впервые столкнулся не просто со спадом рейтинга, а с новой политической реальностью.
По его словам, Зеленский постепенно теряет монополию по теме войны. Сегодня, объяснил Цыбулько, общество видит несколько центров доверия. Залужный – символ военной компетентности. Буданов – символ успешных специальных операций. Федоров символ успешных технологических прорывов.
По его словам, Банковой приходится опровергать, объяснять, искать ответы вместо формирования повестки дня. Это, по мнению эксперта, является признаком перехода от политического наступления к политической обороне, то есть признаком потери политической инициативы.
Эксперт отметил, что политическая проблема Зеленского сегодня состоит не только в цифрах социологии, она заключается в утрате политической инициативы. По его словам, у общества появляются альтернативные центры политического тяготения (Залужный, Буданов, Федоров). Это, подытожил эксперт, означает, что Банковая больше не владеет монополией на безопасность повестки дня, ни на образ будущего.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам журналиста Гордона, Зеленский и Трамп согласовали стратегию по РФ.