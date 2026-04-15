"Трамп не на боці України": Зеленський зробив чесну заяву про позицію президента США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що позиція президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні виглядає неоднозначною і не демонструє чіткої підтримки Києва. За його словами, сигнали з боку американського політика іноді здаються більш сприятливими для Росії.

Зеленський озвучив позицію Трампа. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський в інтерв’ю ZDF розповів, що Дональд Трамп з самого початку декларує позицію "посередині" щодо війни Росії проти України. За словами президента, така ситуація показує, що "його сигнали позитивніші до Росії, ніж до України".

"У мене таке відчуття, що він з самого початку казав, що залишатиметься посередині. Це показує, що він не на моєму боці, ані на боці Росії", — сказав Зеленський.

Український президент також звернув увагу на характер дипломатії США у відносинах із Володимиром Путіним. За його оцінкою, діалог Вашингтона з Москвою іноді виглядає більш конструктивним, ніж із європейськими партнерами, що викликає занепокоєння Києва. Окремо Зеленський підкреслив складність залучення Європи до тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією.

"Європейським країнам важко знайти місце в тристоронніх переговорах. Це важливо, але складно. І я не бачу жодних ознак того, що США цього хочуть", — сказав Зеленський.

Водночас президент України наголосив, що ефективний мирний процес неможливий без сильного тиску Вашингтона на Кремль. За його словами, лише жорстка позиція США здатна стримувати Росію та впливати на рішення Москви.

"Якщо США не тиснутимуть на Росію, вона перестане їх боятися", — підсумував Зеленський.

