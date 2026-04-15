"Трамп не на стороне Украины": Зеленский сделал честное заявление о позиции президента США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиция президента США Дональда Трампа по поводу войны в Украине выглядит неоднозначной и не демонстрирует четкую поддержку Киева. По его словам, сигналы со стороны американского политика иногда кажутся более благоприятными для России.

Зеленский озвучил позицию Трампа. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью ZDF рассказал, что Дональд Трамп изначально декларирует позицию "посередине" по войне России против Украины. По словам президента, такая ситуация показывает, что "его сигналы более позитивны к России, чем к Украине".

"У меня такое ощущение, что он с самого начала говорил, что будет оставаться посредине. Это показывает, что он не на моей стороне, ни на стороне России", — сказал Зеленский.

Украинский президент также обратил внимание на характер дипломатии США в отношениях с Владимиром Путиным. По его оценке, диалог Вашингтона с Москвой иногда выглядит более конструктивным, чем с европейскими партнерами, что вызывает обеспокоенность Киева. Отдельно Зеленский подчеркнул сложность привлечения Европы к трехсторонним переговорам между Украиной, США и Россией.

"Европейским странам тяжело найти место в трехсторонних переговорах. Это важно, но сложно. И я не вижу никаких признаков того, что США этого хотят", — сказал Зеленский.

В то же время президент Украины подчеркнул, что эффективный мирный процесс невозможен без сильного давления Вашингтона на Кремль. По его словам, только жесткая позиция США способна сдерживать Россию и влиять на решение Москвы.

"Если США не будут давить на Россию, она перестанет их бояться", — подытожил Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский сделал тревожное заявление: "Хуже уже не может быть".

Также "Комментарии" писали, что Комаровский оценил здоровье Трампа: врач предположил серьезный диагноз.