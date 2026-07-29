Трамп хоче миру: Зеленський після зустрічі з Трампом зробив важливу заяву про припинення війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що головною перешкодою на шляху припинення війни залишається небажання російського диктатора Володимира Путіна йти навіть на тимчасове перемир'я.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами глави держави, Україна, Сполучені Штати та європейські партнери зацікавлені у припиненні бойових дій, проте Москва продовжує блокувати будь-які дипломатичні кроки.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю Fox News під час візиту до США. Президент наголосив, що Україна послідовно виступає за переговорний процес і неодноразово пропонувала хоча б тимчасове припинення вогню, яке б дозволило дипломатам розпочати предметні консультації.

"Ми хочемо зупинити цю війну. Президент Трамп хоче зупинити цю війну, європейці також прагнуть миру. Але Путін не хоче. Ми щодня говоримо про необхідність хоча б тимчасового припинення вогню, щоби дипломати отримали можливість працювати. Однак Росія не погоджується", — наголосив Зеленський.

За словами президента, саме відмова Кремля йти навіть на мінімальні поступки демонструє справжнє ставлення Москви до мирного врегулювання. Тому, вважає він, міжнародне співтовариство має посилювати тиск на Росію.

Зеленський наголосив, що єдиною ефективною відповіддю на подібну позицію є твердість союзників України. Він переконаний, що лише сильна та послідовна політика, що включає тиск на агресора, здатна змусити Москву змінити курс та повернутися до реальних переговорів.

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