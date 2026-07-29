Трамп хочет мира: Зеленский после встречи с Трампом сделал важное заявление о прекращении войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главным препятствием на пути к прекращению войны остается нежелание российского диктатора Владимира Путина идти даже на временное перемирие.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам главы государства, Украина, Соединенные Штаты и европейские партнеры заинтересованы в прекращении боевых действий, однако Москва продолжает блокировать любые дипломатические шаги.

Об этом Зеленский рассказал в интервью Fox News во время визита в США. Президент подчеркнул, что Украина последовательно выступает за переговорный процесс и неоднократно предлагала хотя бы временное прекращение огня, которое позволило бы дипломатам начать предметные консультации.

"Мы хотим остановить эту войну. Президент Трамп хочет остановить эту войну, европейцы также стремятся к миру. Но Путин не хочет. Мы ежедневно говорим о необходимости хотя бы временного прекращения огня, чтобы дипломаты получили возможность работать. Однако Россия не соглашается", — отметил Зеленский.

По словам президента, именно отказ Кремля идти даже на минимальные уступки демонстрирует истинное отношение Москвы к мирному урегулированию. Поэтому, считает он, международное сообщество должно усиливать давление на Россию.

Зеленский подчеркнул, что единственным эффективным ответом на подобную позицию является твердость союзников Украины. Он убежден, что только сильная и последовательная политика, включающая давление на агрессора, способна заставить Москву изменить курс и вернуться к реальным переговорам.

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