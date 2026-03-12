«Тисніть на Путіна, а не на мене»: Зеленський різко відповів Трампу

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що припинення російської агресії можливе лише за умови консолідованого міжнародного примусу Москви, а не через тиск на Київ. Про це він заявив у резонансному інтерв’ю виданню Politico.

Трамп і Зеленський

Глава держави наголосив, що сподівається на щире бажання Вашингтона завершити конфлікт, проте зауважив: шлях до миру лежить через посилення санкцій та ізоляції Кремля.

"Ми не довіряємо Росії, але я думаю і вірю, що американці дійсно хочуть покінчити з цією війною. Я сподіваюся, що вони нам допоможуть, але нам потрібно більше тиску на Росію, а не на мене", — акцентував Зеленський.

Президент також прокоментував свої особисті стосунки з очільником РФ, погодившись із тезою Дональда Трампа про глибоку антипатію між лідерами: "Звичайно, я думаю, що ми з Путіним ненавидимо один одного. У цьому Трамп має рацію. Але не в усьому".

Окрему увагу Зеленський приділив деструктивній ролі Віктора Орбана, зазначивши, що угорський прем'єр фактично підігрує агресору, блокуючи життєво важливі ініціативи для України. За словами президента, єдина різниця між ними полягає в тому, що Орбан не атакує українські землі фізично. У зв'язку з цим він закликав лідерів ЄС розробити "план Б", який дозволить фінансувати оборону України в обхід угорського вето.

Крім того, український лідер підкреслив, що майбутні безпекові гарантії мають бути юридично залізобетонними — ратифікованими парламентами та Конгресом США, щоб зміна адміністрацій у країнах-партнерах не могла їх анулювати. Наостанок він нагадав європейцям: "Наші європейські партнери знають, що ми захищаємо не лише українські цінності, ми захищаємо свободу всієї Європи".

