«Давите на Путина, а не на меня»: Зеленский резко ответил Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что прекращение российской агрессии возможно только при условии консолидированного международного принуждения Москвы, а не из-за давления на Киев. Об этом он заявил в резонансном интервью изданию Politico.

Трамп и Зеленский

Глава государства подчеркнул, что надеется на искреннее желание Вашингтона завершить конфликт, однако отметил: путь к миру лежит из-за усиления санкций и изоляции Кремля.

"Мы не доверяем России, но я думаю и верю, что американцы действительно хотят покончить с этой войной. Я надеюсь, что они нам помогут, но нам нужно большее давление на Россию, а не на меня", — акцентировал Зеленский.

Президент также прокомментировал свои личные отношения с главой РФ, согласившись с тезисом Дональда Трампа о глубокой антипатии между лидерами: "Конечно, я думаю, что мы с Путиным ненавидим друг друга. В этом Трамп прав. Но не во всем".

Отдельное внимание Зеленский уделил деструктивной роли Виктора Орбана, отметив, что венгерский премьер фактически подыгрывает агрессору, блокируя жизненно важные инициативы для Украины. По словам президента, единственная разница между ними состоит в том, что Орбан не атакует украинские земли физически. В этой связи он призвал лидеров ЕС разработать "план Б", который позволит финансировать оборону Украины в обход венгерского вето.

Кроме того, украинский лидер подчеркнул, что будущие гарантии безопасности должны быть юридически железобетонными — ратифицированными парламентами и Конгрессом США, чтобы смена администраций в странах-партнерах не могла их аннулировать. В заключение он напомнил европейцам: "Наши европейские партнеры знают, что мы защищаем не только украинские ценности, мы защищаем свободу всей Европы".

