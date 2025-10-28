Тиск Трампа на партнерів РФ дає результат: Зеленський розповів про сигнали від Індії та Китаю

Президент США Дональд Трамп планує розмову із Китаєм 30 жовтня. Це може стати важливим кроком, якщо після санкцій Пекін зменшить імпорт енергоресурсів із Росії. Як повідомляє портал "Коментарі", про це під час спілкування з представниками мас-медіа розповів президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Глава держави прокоментував останні санкційні кроки США щодо Росії та пояснив їхнє політичне значення. За його словами, введені президентом Трампом санкції демонструють можливості США та створюють сигнал для Конгресу.

"Думаю, що Конгресу політично важливо зробити якісь кроки найближчим часом. Ось президент зробив, і він політично виграє цю ситуацію, і Конгресу перед наступним роком виборів теж, напевно, треба продемонструвати силу і увагу до себе", — заявив український лідер.

Зеленський наголосив, що такий крок одночасно сигналізує Росії, що "вікно відкрите" для переговорів чи можливих постачань далекобійної зброї Україні.

Президент також повідомив, що Трамп планує розмову з Китаєм 30 жовтня і висловив сподівання, що США зможуть переконати Китай за Індією зменшити закупівлі енергоресурсів у Росії.

"Далі — президент Трамп планує розмову з Китаєм 30 числа. Думаю, що це може бути один із його сильних кроків, якщо після цього рішучого санкційного кроку Китай буде готовий зменшити імпорт. Чому? Тому що у нас є сигнали, що Індія точно дала всі сигнали, що вона зменшуватиме імпорт енергоресурсів Російської Федерації", — зазначив Зелений.

