Давление Трампа на партнеров РФ дает результат: Зеленский рассказал сигналах от Индии и Китая

Президент отметил, что вслед за Индией о сокращении закупки российской нефти может заговорить Китай

Президент США Дональд Трамп планирует разговор с Китаем 30 октября. Это может стать важным шагом, если после санкций Пекин уменьшит импорт энергоресурсов из России. Как передает портал "Комментарии", об этом во время общения с представителями масс-медиа рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава государства прокомментировал последние санкционные шаги США в отношении России и объяснил их политическое значение. По его словам, введенные президентом Трампом санкции демонстрируют возможности США и создают сигнал для Конгресса.

"Думаю, что Конгрессу политически важно сделать какие-то шаги в ближайшее время. Вот президент сделал, и он политически выиграет эту ситуацию, и Конгрессу перед грядущим годом выборов тоже наверняка надо продемонстрировать силу и внимание к себе", — заявил украинский лидер.

Зеленский акцентировал, что такой шаг одновременно сигнализирует России, что "окно открыто" для переговоров или возможных поставок дальнобойного оружия Украине.

Президент также сообщил, что Трамп планирует разговор с Китаем 30 октября и выразил надежду, что США смогут убедить Китай вслед за Индией уменьшить закупки энергоресурсов у России.

"Далее — президент Трамп планирует разговор с Китаем 30 числа. Думаю, что это может быть один из его сильных шагов, если после этого решительного санкционного шага Китай будет готов уменьшить импорт. Почему? Потому что у нас есть сигналы, что Индия точно дала все сигналы, что она будет уменьшать импорт энергоресурсов Российской Федерации", — отметил Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — поставки российской нефти в Индию, которые резко подпрыгнули после вторжения России в Украину, вскоре снизятся практически до нуля. Это произойдет после введения США санкций против компаний "Роснефть" и "Лукойл". Об этом пишет "Bloomberg".




