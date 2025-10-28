Давление Трампа на партнеров РФ дает результат: Зеленский рассказал сигналах от Индии и Китая

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп планирует разговор с Китаем 30 октября. Это может стать важным шагом, если после санкций Пекин уменьшит импорт энергоресурсов из России. Как передает портал "Комментарии", об этом во время общения с представителями масс-медиа рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Глава государства прокомментировал последние санкционные шаги США в отношении России и объяснил их политическое значение. По его словам, введенные президентом Трампом санкции демонстрируют возможности США и создают сигнал для Конгресса.
Зеленский акцентировал, что такой шаг одновременно сигнализирует России, что "окно открыто" для переговоров или возможных поставок дальнобойного оружия Украине.
Президент также сообщил, что Трамп планирует разговор с Китаем 30 октября и выразил надежду, что США смогут убедить Китай вслед за Индией уменьшить закупки энергоресурсов у России.
