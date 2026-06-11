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"Тільки не кажіть Вакарчуку": Зеленський назвав улюбленого артиста

Володимир Зеленський зізнався, що слухає "Океан Ельзи" та Святослава Вакарчука.

11 червня 2026, 16:45
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Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський публічно розповів про свої музичні вподобання та зізнався, кого з українських виконавців він найчастіше слухає. Його вибір стосується одного з найвідоміших гуртів країни.

"Тільки не кажіть Вакарчуку": Зеленський назвав улюбленого артиста

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський під час презентації результатів державної програми підтримки культури "Тисячовесна" обговорював розвиток української музики та нові ініціативи для артистів. Попри обережність у формулюваннях, Зеленський все ж визнав, що йому подобається творчість гурту "Океан Ельзи" та його фронтмена Святослава Вакарчука.

Президент пояснив, що як публічна особа не може відкрито називати повний перелік улюблених виконавців. Водночас він зазначив, що українська музична сцена сьогодні дуже різноманітна та багата на таланти.

"Я люблю "Океан Ельзи", чесно. Тільки не кажіть Вакарчуку. Але правда: у нас дуже багато різних талантів. Я називаю Вакарчука, тому що ніхто не образиться, що я назвав Вакарчука. Є реально молоді і дуже талановиті, а може і талановитіші, ніж Вакарчук. Але точно ніхто так не образиться", — сказав Зеленський.

Зеленський також розповів, що активно користується музичними платформами, серед яких YouTube Music, Spotify та Apple Music. За його словами, музика є частиною його щоденної рутини, зокрема допомагає розслабитися.

”Тільки не кажіть Вакарчуку”: Зеленський назвав улюбленого артиста - фото 2

Вакарчук отримує нагороду з рук Зеленського. Фото: Офіс президента

У серпні 2025 року Святослав Вакарчук отримав почесну відзнаку "Національна легенда України". Тоді лідер гурту "Океан Ельзи" наголосив, що головна вдячність суспільства має належати українським військовим.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Вакарчук показав архівні фото 30-річної давнини. Як виглядав студентом.



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