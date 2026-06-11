"Только не говорите Вакарчуку": Зеленский назвал любимого артиста

Президент Украины Владимир Зеленский публично рассказал о своих музыкальных предпочтениях и признался, кого из украинских исполнителей он чаще всего слушает. Его выбор касается одной из самых известных групп страны.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время презентации результатов государственной программы поддержки культуры "Тысячевесна" обсуждал развитие украинской музыки и новые инициативы для артистов. Несмотря на осторожность в формулировках, Зеленский признал, что ему нравится творчество группы "Океан Эльзы" и его фронтмена Святослава Вакарчука.

Президент объяснил, что как публичное лицо не может открыто называть полный список любимых исполнителей. В то же время он отметил, что украинская музыкальная сцена сегодня очень разнообразна и богата талантами.

"Я люблю "Океан Эльзы", честно. Только не говорите Вакарчуку. Но правда: у нас очень много разных талантов. Я называю Вакарчука, потому что никто не обидится, что я назвал Вакарчука. Есть реально молодые и очень талантливые, а может и более талантливые, чем Вакарчук. Но точно никто так не обидится", – сказал Зеленский.

Зеленский также рассказал, что активно пользуется музыкальными платформами, среди которых YouTube Music, Spotify и Apple Music. По его словам, музыка является частью его ежедневной рутины, в том числе помогает расслабиться.

Вакарчук получает награду из рук Зеленского. Фото: Офис президента

В августе 2025 года Святослав Вакарчук получил почетное отличие "Национальная легенда Украины". Тогда лидер группы "Океан Эльзы" подчеркнул, что главная благодарность общества должна принадлежать украинским военным.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Вакарчук показал архивные фото 30-летней давности. Как выглядел студентом.