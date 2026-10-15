Україна офіційно знімає будь-які самообмеження та відновлює масовані удари по нафтопереробних заводах на території Російської Федерації після триденного затишшя. Про це в інтерв'ю авторитетному виданню Financial Times заявив Президент України Володимир Зеленський, розкривши деталі жорстких залаштункових переговорів із Вашингтоном.

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Глава держави пояснив, що офіційний Київ пішов на тимчасове призупинення атак на російський паливно-енергетичний комплекс виключно з поваги до американських партнерів. Проте країна-агресор цей жест доброї волі повністю проігнорувала.

"Україна призупинила атаки на енергетику РФ на три дні на прохання США, — відверто констатував Президент Володимир Зеленський, — але Росія продовжила бити по українській енергосистемі та вбивати цивільних".

Ба більше, виконання американських умов не лише не убезпечило українські міста, а й призвело до неочікуваного зниження оборонних спроможностей України. Під час дії цієї триденної паузи сили оборони раптово залишилися без критично важливого супроводження з боку США, зокрема без сповіщень про підготовку ворогом пусків балістичного озброєння. Паралельно з цим військові зіштовхнулися з лімітами в роботі терміналів супутникового зв'язку.

"Обмеження Starlink ускладнили фронтові операції, — підкреслив український лідер, — та удари по російських військових об'єктах".

Зеленський також розповів про безпрецедентний тиск, який чинили окремі представники США на українське командування, вимагаючи припинити удари по російському тилу під загрозою інформаційної ізоляції.

"Американські представники погрожували українським військовим заблокувати розвіддані, — зазначає Володимир Зеленський, додаючи, що пізніше у Вашингтоні спробували назвати це банальною технічною помилкою. — Згодом це пояснили технічним збоєм".

Президент України висловив глибокий скепсис щодо подібних виправдань, відкинувши версію про те, що і проблеми зі зв'язком Starlink були випадковими несправностями. (Варто зауважити, що Дональд Трамп раніше публічно спростовував чутки про припинення обміну розвідувальною інформацією з Києвом).

Відповідаючи на запитання журналістів FT про те, чи готова Україна в майбутньому знову погодитися на аналогічний односторонній мораторій у разі продовження російського терору, глава держави висунув партнерам безальтернативну умову. Подальші дипломатичні поступки можливі лише у форматі чіткого бартеру.

"Лише в обмін на додаткові американські ракети-перехоплювачі Patriot ", — резюмував Володимир Зеленський, назвавши надання систем протиповітряної оборони мінімальною базовою вимогою для будь-яких подальших переговорів щодо безпеки інфраструктури.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Міноборони РФ відкрито заявило, які цілі було масовано уражено в Україні напередодні.