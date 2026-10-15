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Недилько Ксения
Украина официально снимает любые самоограничения и возобновляет массированные удары по нефтеперерабатывающим заводам на территории Российской Федерации после трехдневного затишья. Об этом в интервью авторитетному изданию Financial Times заявил Президент Украины Владимир Зеленский, раскрыв детали жестких закулисных переговоров с Вашингтоном.
Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Глава государства пояснил, что официальный Киев пошел на временную приостановку атак на российский топливно-энергетический комплекс исключительно из уважения к американским партнерам. Однако страна-агрессор этот жест доброй воли полностью проигнорировала.
Более того, выполнение американских условий не только не обезопасило украинские города, но и привело к неожиданному снижению оборонных возможностей Украины. Во время этой трехдневной паузы силы обороны внезапно остались без критически важного сопровождения со стороны США, в том числе без уведомлений о подготовке врагом пусков баллистического вооружения. Параллельно этим военные столкнулись с лимитами в работе терминалов спутниковой связи.
Зеленский также рассказал о беспрецедентном давлении, оказываемом отдельными представителями США на украинское командование, требуя прекратить удары по российскому тылу под угрозой информационной изоляции.
Президент Украины выразил глубокий скепсис по поводу подобных оправданий, отвергнув версию о том, что и проблемы со связью Starlink были случайными неисправностями. (Следует заметить, что Дональд Трамп ранее публично опровергал слухи о прекращении обмена разведывательной информацией с Киевом).
Отвечая на вопрос журналистов FT о том, готова ли Украина в будущем снова согласиться на аналогичный односторонний мораторий в случае продления российского террора, глава государства выдвинул партнерам безальтернативное условие. Последующие дипломатические уступки возможны только в формате четкого бартера.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Минобороны РФ открыто заявило, какие цели были массированно поражены в Украине накануне.