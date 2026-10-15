Украина официально снимает любые самоограничения и возобновляет массированные удары по нефтеперерабатывающим заводам на территории Российской Федерации после трехдневного затишья. Об этом в интервью авторитетному изданию Financial Times заявил Президент Украины Владимир Зеленский, раскрыв детали жестких закулисных переговоров с Вашингтоном.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Глава государства пояснил, что официальный Киев пошел на временную приостановку атак на российский топливно-энергетический комплекс исключительно из уважения к американским партнерам. Однако страна-агрессор этот жест доброй воли полностью проигнорировала.

"Украина приостановила атаки на энергетику РФ на три дня по просьбе США, – откровенно констатировал Президент Владимир Зеленский, – но Россия продолжила бить по украинской энергосистеме и убивать гражданских".

Более того, выполнение американских условий не только не обезопасило украинские города, но и привело к неожиданному снижению оборонных возможностей Украины. Во время этой трехдневной паузы силы обороны внезапно остались без критически важного сопровождения со стороны США, в том числе без уведомлений о подготовке врагом пусков баллистического вооружения. Параллельно этим военные столкнулись с лимитами в работе терминалов спутниковой связи.

"Ограничения Starlink осложнили фронтовые операции, — подчеркнул украинский лидер, — и удары по российским военным объектам".

Зеленский также рассказал о беспрецедентном давлении, оказываемом отдельными представителями США на украинское командование, требуя прекратить удары по российскому тылу под угрозой информационной изоляции.

"Американские представители угрожали украинским военным заблокировать разведданные, — отмечает Владимир Зеленский, добавляя, что позже в Вашингтоне попытались назвать это банальной технической ошибкой. — Впоследствии это объяснили техническим сбоем".

Президент Украины выразил глубокий скепсис по поводу подобных оправданий, отвергнув версию о том, что и проблемы со связью Starlink были случайными неисправностями. (Следует заметить, что Дональд Трамп ранее публично опровергал слухи о прекращении обмена разведывательной информацией с Киевом).

Отвечая на вопрос журналистов FT о том, готова ли Украина в будущем снова согласиться на аналогичный односторонний мораторий в случае продления российского террора, глава государства выдвинул партнерам безальтернативное условие. Последующие дипломатические уступки возможны только в формате четкого бартера.

"Только в обмен на дополнительные американские ракеты-перехватчики Patriot ", — резюмировал Владимир Зеленский, назвав предоставление систем противовоздушной обороны минимальным базовым требованием для любых последующих переговоров по безопасности инфраструктуры.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Минобороны РФ открыто заявило, какие цели были массированно поражены в Украине накануне.