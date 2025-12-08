logo_ukra

Тепер мобілізація кардинально зміниться: що анонсував Зеленський
commentss НОВИНИ Всі новини

Тепер мобілізація кардинально зміниться: що анонсував Зеленський

Володимир Зеленський розраховує на кроки щодо нового розподілу мобілізованих та анонсує важливі рішення

8 грудня 2025, 07:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський очікує цього тижня на реалізацію кроків, щоб рішення про нові правила розподілу особового складу між бригадами запрацювало максимально швидко. Як передає портал "Коментарі", про це український лідер заявив у ході свого традиційного звернення до українців.

Тепер мобілізація кардинально зміниться: що анонсував Зеленський

Мобілізація в Україні. Фото: з відкритих джерел

"У п'ятницю на Ставці я ухвалив надзвичайно важливе рішення, насамперед для бойових бригад на фронті, про розподіл особового складу, людей, які поповнюють бригади та розширення підготовки новобранців безпосередньо в самих бригадах", – заявив президент.

Він додав, що дуже розраховує, що за тиждень будуть реалізовані всі кроки, які так потрібні, щоб цей порядок розподілу запрацював реально і максимально швидко.

Володимир Зеленський також анонсував "та інші рішення, які посилюють нашу армію".

Варто нагадати, що на засіданні Ставки 5 грудня ухвалили рішення про новий підхід до розподілу мобілізованих між військовими частинами. Тепер кожна бригада щомісяця отримуватиме певну кількість мобілізованих.

Дональд Трамп-молодший під час виступу на форумі в Досі заявив, що, відпочиваючи в Монако, він бачив багато суперкарів, а "50% автомобілів" нібито були з українськими номерами. На його думку, це нібито вказує на те, що українські чиновники "наживаються" на війні. На думку сина Трампа, це також вплинуло на рішення України не закінчувати війни проти Росії.




Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17204
