Тепер мобілізація кардинально зміниться: що анонсував Зеленський

Президент України Володимир Зеленський очікує цього тижня на реалізацію кроків, щоб рішення про нові правила розподілу особового складу між бригадами запрацювало максимально швидко. Як передає портал "Коментарі", про це український лідер заявив у ході свого традиційного звернення до українців.

Мобілізація в Україні. Фото: з відкритих джерел

"У п'ятницю на Ставці я ухвалив надзвичайно важливе рішення, насамперед для бойових бригад на фронті, про розподіл особового складу, людей, які поповнюють бригади та розширення підготовки новобранців безпосередньо в самих бригадах", – заявив президент.

Він додав, що дуже розраховує, що за тиждень будуть реалізовані всі кроки, які так потрібні, щоб цей порядок розподілу запрацював реально і максимально швидко.

Володимир Зеленський також анонсував "та інші рішення, які посилюють нашу армію".

Варто нагадати, що на засіданні Ставки 5 грудня ухвалили рішення про новий підхід до розподілу мобілізованих між військовими частинами. Тепер кожна бригада щомісяця отримуватиме певну кількість мобілізованих.

