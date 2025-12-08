Теперь мобилизация кардинально изменится: что анонсировал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает на этой неделе реализации шагов, чтобы решение о новых правилах распределения личного состава между бригадами заработало максимально быстро. Как передает портал "Комментарии", об этом украинский лидер заявил в ходе своего традиционного обращения к украинцам.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

"В пятницу на Ставке я утвердил чрезвычайно важное решение, прежде всего для боевых бригад на фронте, о распределении личного состава, о людях, которые пополняют бригады и о расширении подготовки новобранцев непосредственно в самих бригадах", – заявил президент.

Он добавил, что очень рассчитывает, что за неделю будут реализованы все шаги сделаны, которые так нужны, чтобы этот порядок распределения заработал реально и максимально быстро.

Владимир Зеленский также анонсировал "и другие решения, которые усиливают нашу армию".

Стоит напомнить, что на заседании Ставки 5 декабря приняли решение о новом подходе к распределению мобилизованных между воинскими частями. Теперь каждая бригада ежемесячно будет получать определенное количество мобилизованных.

