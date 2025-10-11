Телефонна розмова з Трампом: Зеленський розповів, про що домовились

Президент Володимир Зеленський провів розмову з Дональдом Трампом, під час якої сторони обговорили удари Росії щодо української енергетики та можливості посилення системи ППО. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у заяві глави держави.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Говорив із президентом США Дональдом Трампом. Хороша розмова, дуже продуктивна", — зазначив Володимир Зеленський.

Український лідер розповів, що привітав Трампа з успіхом та угодою для Близького Сходу, яку він реально забезпечив.

"Це сильний результат. І якщо вдається зупинити війну в тому регіоні, точно інші війни можуть бути зупинені, у тому числі ця російська війна", — зазначив президент.

Зеленський також розповів, що під час розмови поінформував Трампа про російські удари по українській енергетиці.

"Завдяки готовності підтримати нас. Обговорили можливості посилити нашу ППО та домовленості, які ми готуємо з цього приводу. Є добрі варіанти, сильні ідеї, як реально посилити нас", — зазначив він.

Президент наголосив, що потрібна готовність росіян брати участь у справжній дипломатії.

"Завдяки силі це можна забезпечити. Дякую, пане президенте!", — підсумував Зеленський.

Зазначимо, раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп у суботу, 11 жовтня, провели розмову.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами розповів про продовження партнерських відносин із США. Наступного тижня українська делегація вирушає за океан для важливих переговорів.

"Ми вдячні США та президенту Трампу. Трек співпраці зі США триває. Команда на чолі з Прем'єр-міністром Свириденком, разом із головою Офісу Єрмаком та моїм уповноваженим із санкційної політики Власюком буде на початку наступного тижня в США. Теми: ППО, енергетика, санкційні кроки. І також, переговор."