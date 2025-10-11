Телефонна розмова з Трампом: Зеленський розповів, про що домовились

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент Володимир Зеленський провів розмову з Дональдом Трампом, під час якої сторони обговорили удари Росії щодо української енергетики та можливості посилення системи ППО. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у заяві глави держави.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
Український лідер розповів, що привітав Трампа з успіхом та угодою для Близького Сходу, яку він реально забезпечив.
Зеленський також розповів, що під час розмови поінформував Трампа про російські удари по українській енергетиці.
Президент наголосив, що потрібна готовність росіян брати участь у справжній дипломатії.
Зазначимо, раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп у суботу, 11 жовтня, провели розмову.
Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами розповів про продовження партнерських відносин із США. Наступного тижня українська делегація вирушає за океан для важливих переговорів.